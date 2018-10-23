Hakkari Emniyeti, 150 öğrenciyi İstanbul ve Çanakkale'ye gönderdi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube (TDP) Müdürlüğü \'Biz Anadolu\'yuz\' projesi kapsamında 150 öğrenci Çanakkale ve İstanbul\'a gönderildi.

Bir haftalık gezi için Çanakkale ve İstanbula gidecek öğrenciler Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından Van\'a uğurlandı. Eski Hükümet konağı önünden toplanan öğrencilere, öğretmenleri ile polis memurları da eşlik etti. Öğrencilere gezi ile ilgili tavsiyelerde bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, geçen yıl yaklaşık bin 500 öğrenciyi il dışına gönderdiklerini, bu yıl da bu gezi programlarını sürdüreceklerini söyledi. Toprak, \"Ülkemizin değişik köşelerinden yaşayan öğrenciler insanlarla kaynaşmış olacaklar ve orada sizleri tanıyacaklar. Geziye katılan çocuklarımız çok enerjik, sevinçli, heyecanlı ve memleketi tanımanın mutluluğu ile geri geliyorlar\" dedi.

Öğrenci uğurlama törenine İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve aileler katıldı.



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