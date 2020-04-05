Hakkari'de kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'sosyal mesafe ihlali' cezası

Hakkari'de kavga eden 11 kişilik gruba Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

Olay, Yüksekova ilçesinende Akçalı Köyü yolunda meydana geldi.

Köy yolunda bulunan akaryakıt istasyonuna araçlarıyla gelen iki kişi, alışveriş yapmak için markete girdi. Bu sırada görevliler, gelen müşterileri maske takmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine akaryakıt istasyonu çalışanları ile iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alırken, koronavirüs salgını nedeniyle 'Sosyal mesafe'ye uymadıkları için de her birine 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.