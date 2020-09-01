Hakkâri'de bir asker şehit oldu

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil şehit oldu.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, intikal sırasında meydana gelen kazada bir asker şehit olduğu belirtildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silah arkadaşımız 1 Eylül 2020 tarihinde Hakkari/Şemdinli bölgesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası osnucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.