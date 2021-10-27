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Hakkari'de aşiretten karar; 50 bin liranın üzerindeki altın ve takı alınmayacak!

Jirki aşireti temsilcisi, gençlerin talebi üzerine bu kararı aldıklarını söyledi

27 Ekim 2021 09:40

Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL'nin üzerinde altın ve takı takılmayacağı yönünde karar aldı.

Hakkari’de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, düğünlere yeni düzenlemeler getirdi. Burada aşiret liderleri adına konuşan Jirki aşireti Hakkari Temsilcisi Necman Adıyaman, şunları söyledi: "Gençlerin talebi üzerine düğün törenlerinde, bundan sonra yapılacak düğünlerde 50 bin TL'yi geçmeyecek şekilde altın ve takı alınacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Damat tarafından akrabalara verilen hediyeler olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır."

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