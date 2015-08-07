Hakkari-Çukurca yolundaki patlamanın sebebi belli oldu

Hakkari Valiliği, Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen patlamanın sebebinin, yola döşenmeye çalışılan mayının infilak etmesi olduğunu açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Hakkari-Çukurca karayolunun 13. kilometresindeki Ore Çeşmesi mevkisinde karayoluna düzenek kurulmaya çalışılan patlayıcı infilak etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. İncelemelerde, birçok silah ile patlayıcı düzeneği hazırlamak için kullanılan malzeme ele geçirildi.

Patlama sırasında, bölgede bulunan kişi ve kişilere ait cesetlerin parçalanması nedeniyle, düzeneği kurmaya çalışan ekibin kaç kişi olduğunun belirlenemediği belirtildi. Hakkari Valisi Yakup Canbolat, ceset doku parçalarının kime ait olduğunu bilmediklerini, parçaların Adli Tıp Kuruma göndereceklerini söyledi.

Hakkari kent merkezine 12 kilometre uzaklakta bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu bölgede bugün yapılan incelemelerde ise ceset parçaları ile piknik tüpü parçaları bulundu. Bulunan dokular toplanırken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, patlamanı ardından bölgede detaylı bir inceleme ve araştırmanın yapıldığını söyledi. Vali Canbolat, "İnceleme yapıldı. Ceset parçalararını bir kısmı götürülmüş. Bölgede toplanan doku parçalar ise Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Buradaki DNA testlerinden sonra cesedin kime ait olduğu belirlenecek. Bölgede ceset partçaları var. Ancak bunlar bir kişiye mi 2 kişiye mi ait olduğunu bilmiyoruz. Bunlar yapılacak olan DNA testlerinden sonra ortaya çıkacak" dedi.

Hakkari Valliliği, Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen patlamanın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizin, Hakkari-Çukurca Karayolu 15. kilometresinde bulunan Keçili Deresi mevkiinde bir patlama olduğu bilgisini alması üzerine güvenlik güçlerimiz gerekli emniyet tedbirlerini alarak olay yerine intikal etmiştir. Yapılan olay yeri incelemesi neticesinde; bölücü Terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen sert ve yumuşak doku parçaları ile patlayıcı düzeneği yapımı ve döşenmesinde kullanılan malzemeler bulunmuştur. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile bulgular üzerinde DNA incelemesi yapılabilmesi için alınan numuneler Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere muhafaza altına alınmıştır."