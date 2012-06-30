Hakkari Cezaevi'ndeki yangın tatbikatı, isyan sanıldı

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan yangın tatbikatı, çevrede heyecana neden oldu.

Siyasi ve adli suçlardan hükümlü ve tutukluların kaldığı Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki yangın tatbikatı, bugün saat 15.00 sıralarında başladı. Senaryo gereği yapılan yangın ihbarı üzerine kent merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulunan cezaevine, 3 itfaiye aracı ile 5 ambulans sevk edildi. İtfaiye ve ambulansların cezaevine doğru gitmesi, kent merkezinde ’Cezaevinde isyan çıktı’ söylentisine neden oldu.

Kentten çok sayıda tutuklu ve hükümlü yakını cezaevine akın etti. Kısa sürede cezaevi önünde toplanan 200’den fazla kişi, askerlerin ’Yanğın tatbikatı var’ demesine rağmen ikna olmadı ve gerginlik çıktı.

Hakkari Barosu avukatlarından Kemal Şimşek devreye girerek kalabalığa, "Yangın tatbikatı yapılmış. Herhangi bir olumsuzluk yok. Evlerinize gidebilirsiniz" diyerek cezaevi önündeki kalabalığa yatıştırdı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kaya da konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını belirtirken, zaman zaman buna benzer tatbikatlar yaptıklarını, bu kez bu tatbikatın bir süre önce Şanlıurfa Cezaevi’nde meydana gelen olaylar nedeniyle farklı şekilde algılandığını, herhangi bir sorunun olmadığını söyledi.