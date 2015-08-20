Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu gözaltına alındı

Anayasal düzeni bozmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu ve Meclis Üyesi Nurullah Çiftçi, avukatlarıyla adliyeye gitti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe teşkilatları ile mahalle meclisleri tarafından kent merkezinde yapılan "öz yönetim" açıklamasıyla ilgili soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi, geldikleri adliyeden güvenlik önlemleri eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hatipoğlu ve Çiftçi'nin, emniyetteki işlemleri sonrası savcılığa sevk edileceği öğrenildi.



Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ağustos'taki basın açıklamasına katılan Hakkari Belediye Başkanı Hatipoğlu ve Belediye Meclisi Üyesi Nurullah Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu HDP ve DBP il başkanları ile bazı partiyöneticilerinin adreslerine 17 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Hatipoğlu ve Çiftçi ile bazı parti yöneticileri adreslerinde bulunamamıştı.