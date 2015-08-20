T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu gözaltına alındı

Hatipoğlu ve Çiftçi'nin, emniyetteki işlemleri sonrası savcılığa sevk edileceği öğrenildi

20 Ağustos 2015 19:52

Anayasal düzeni bozmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu ve Meclis Üyesi Nurullah Çiftçi, avukatlarıyla adliyeye gitti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe teşkilatları ile mahalle meclisleri tarafından kent merkezinde yapılan "öz yönetim" açıklamasıyla ilgili soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi, geldikleri adliyeden güvenlik önlemleri eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hatipoğlu ve Çiftçi'nin, emniyetteki işlemleri sonrası savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
      
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ağustos'taki basın açıklamasına katılan Hakkari Belediye Başkanı Hatipoğlu ve Belediye Meclisi Üyesi Nurullah Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu HDP ve DBP il başkanları ile bazı partiyöneticilerinin adreslerine 17 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Hatipoğlu ve Çiftçi ile bazı parti yöneticileri adreslerinde bulunamamıştı.

 

 

ETİKETLER

dilek hatipoğlugözaltıhaberadliyeemniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24