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Dünya

Hakkani terör örgütü kurucusu Celaleddin Hakkani öldü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Afganistan’da Hakkani terör örgütünü kuran Celaleddin Hakkani’nin, uzun yıllar süren hastalığından öldüğü Taliban tarafından duyuruldu

04 Eylül 2018 13:06

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Afganistan’da Hakkani terör örgütünü kuran Celaleddin Hakkani’nin, uzun yıllar süren hastalığından öldüğü Taliban tarafından duyuruldu.
Taliban ve El Kaide ile yakın ilişkiler içinde olan 1970 yıllarda kurulan Hakkani terör örgütü Afganistan’da en üst düzey güvenlik tehdidi olarak tanımlanıyordu.
Son 10 yıldır felçli olan Celaleddin Hakkani’nin kurucusu olduğu Hakkani örgütü ABD tarafından 2012 yılında terör örgütü olarak tanınmıştı.
Son birkaç yıldır haber alınamayan Hakkani’nin ölüm haberi 2015 yılında verilmişti ancak bu haber ilk kez bir terör örgütü tarafından onaylandı.
Hakkani’nin ölüm haberini duyuran Taliban, onu bir dini alim ve örnek bir savaşçı olarak tanımladı.

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