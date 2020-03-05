Hâkimler Savcılar Kurulu'na memur alımlarında KPSS şartı kaldırıldı

Hâkimler Savcılar Kurulu'nda (HSK)memur alımında artık KPSS uygulanmayacak. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, HSK’ye alınacak memurları KPSS kapsamı dışına çıkarmanın “tek nedeni olabileceğini” belirterek, “Oraya kendi adamlarını yerleştirmek için mi bu yapılıyor? Ben öyle olduğunu düşünüyorum” dedi.

"İktidarın memuru mu olacak?"

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na alınacak memurları, diğer memurlardan ayırmanın bir tek nedeni olabileceğini söyledi. Balık, “Oraya kendi adamlarını yerleştirmek için mi bu yapılıyor? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Diğer memurlara KPSS uygulanırken HSK’ye alınacak memurlara uygulanmıyorsa bunun tek amacı her yere, her alana kendi adamlarını yerleştirmek olabilir. Hukuk sistemi kontrol altına mı alınmak isteniyor? Nasıl ki bütün memurlar kamuya alınırken KPSS şartı varsa burada da olmalı. Şimdi KPSS olmayacaksa bu memurlar nasıl alınacak? Mülakatla mı alınacak? Böylece devletin değil, iktidarın memuru mu olacak?” dedi.