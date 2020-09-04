Hâkimler, Kanye West'in Arizona ve Virginia'da oy pusulasında yer almamasına karar verdi

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ABD'nin Virginia ve Arizona eyaletlerinde hâkimler, seçim yetkililerine başkanlığa adaylığını açıklayan Kanye West'i oy pusulasına koymama emri verdi.

Arizona Eyalet Hâkimi Scott McCoy, davacının West'in adaylığının ve topladığı imzaların yasalara aykırı olduğu iddiasının kabul edilebilir olduğuna karar verdi. Davacı, West'in Cumhuriyetçi Parti'ye kayıtlı olduğunu ve Arizona'da bağımsız olarak yarışamayacağını iddia ediyordu.

Arizona eyaleti yasalarına göre bir başkan adayının bağımsız olarak oy pusulasında yer almak için imzacılarının da partili olmaması gerekiyor. West'in 11 imzacısından 10'unun Cumhuriyetçi Partili olduğu belirtildi.

Bu gelişmelerden kısa süre önce Virginia'nın Richmond kentinde bir hâkim, West'in gereken seçim yeminlerini "uygun olmayan, kandırma yoluyla ya da şaşırtma yoluyla aldığını. Böyle olmasa bile düzenlemeleri ihlal ettiğini" söyleyerek ünlü rapçinin pusulada olmamasına karar verdiğini söyledi.

Karara göre oy pusulalarını basmış olan bölgeler seçmenlere West'in diskalifiye edildiğini söylemek zorunda olacak