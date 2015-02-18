Hâkimler faillere 'iyi hâl' buluyor

Özgecan Aslan cinayeti Türkiye’yi ayağa kaldırırken, benzer cinayetlerde katledilen kurbanların faillerine verilen yetersiz cezalar da tartışılıyor. Kadın örgütleri, faillere verilen iyi hal indiriminin yeni cinayetlere kapı araladığını söylüyor.

Son yıllarda yaşanan kamuoyunda konuşulan kadın cinayetlerinden bazıları ve yargılama süreci sonunda verilen cezalar şöyle:

Serpil Yeşilyurt: Anaokulu öğretmeni 20 yaşındaki Serpil Yeşilyurt ve annesi Hanım Yeşilyurt İstanbul Ümraniye’de 5 Ekim 1998 akşamı, düğüne giderken tinerciler tarafından kaçırıldı. İki kadına ormanlık alanda tecavüz edildi. Anne ağır yaralı kurtuldu kızı ise öldü. Dört sanık 75’er yıla mahkum edildi.

Pippa Bacca: “Barış Gelini” olarak 8 Mart 2008’de Milano’dan başlattığı ve Tel-Aviv’de noktalamak istediği yolculuğunda Türkiye’de vahşi bir cinayetin kurbanı oldu. 31 Mart 2008’de Gebze’de otostop yaparak bindiği bir kamyonetin şoförü tarafından tecavüze uğradı ve boğularak öldürüldü. 25 Haziran 2009’da sanık Murat Karataş müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Münevver Karabulut: 3 Mart 2009’da Bahçeşehir’deki bir villada erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Garipoğlu, Karabulut’u henüz canlıyken kafasını kesip bir gitar kutusuna koydu. 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, cezaevinde intihar etti.

Fatmanur Çelik: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, 10 Ekim 2012’de İstanbul Bahçelievler’de oturduğu evine internet bağlantısı kurmak için gelen Cem Karaçay tarafından tecavüz edilip öldürüldü. Sanık 3 Mayıs 2013’te ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.

Japon turistler: Nevşehir’in Göreme beldesinde 9 Eylül 2013’te bisikletle gezintiye çıkan Japon turistlerden 22 yaşındaki Mai Kurihara ve aynı yaştaki Hoshie Temakatsu cinsel saldırıya uğradı ve bıçaklandı. Kurihara hayatını kaybetti. Fatih Uyar (23), 10 Aralık 2013’te ağırlaştırılmış müebbet ve 93 yıl 9 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Gizem Tunç: Zonguldak Ereğli’de 21 yaşındaki Gizem Tunç ve 29 yaşındaki Murat Erdoğan’ın cesetleri 10 Eylül 2013’te bir bağ evinde bulundu. Tunç’un iki eli bileklerinden kesilmişti. Deniz Poyraz (22) ve babası cinayetin failleri olarak yakalandı. Poyraz’ın Gizem’in bileklerini ‘DNA bırakmamak’ için kestiği anlaşıldı. 5 Eylül 2014’te Poyraz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza ‘iyi hal’ indirimiyle 25’er yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezasına dönüştürüldü.

Sarai Sierra: Amerikalı fotoğrafçı turist Sarai Sierra, 21 Ocak 2013’te İstanbul Sarayburnu surları dibinde öldürülmüş halde bulundu. Fail Ziya Tasalı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Ancak Tasalı’nın duruşmalardaki iyi hali ve eylemden pişmanlık duymasını da göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı müebbet hapse indirdi. Tasalı’ya “cinsel saldırı” suçundan 7 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu cezayı da sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 5 yıl 10 aya düşürdü.

M.A: 9 yaşındaki M.A., 6 Nisan 2014 Kars’ta tecavüz edilmiş ve boğularak öldürülmüş olarak bulundu. Fail Aykut Balk’a “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “cinsel istismar” suçundan önce 14 yıl, “küçük çocuğa karşı cebir ve tehdit kullanılarak işlendiğini dikkate alarak cezası yarı oranda artırarak 21 yıl hapis cezasına mahkum etti.

G.A: Adana’da 27 Nisan 2014’te kaybolan 6 yaşındaki G.A., iki gün sonra ormanlık bir alanda yakılarak öldürülmüş olarak bulundu. Sanık Süleyman Akdeniz’e dört gün önce ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.

Sema Karakoç: Bursa’da 4 yıl önce doğum gününde kaybolan 19 yaşındaki Sema Karakoca’nın cansız bedeni, 1 Mart 2011’de Nilüfer ilçesi Badırga köyünde bacakları kesilmiş, boynu ve göğsü yarılmış şekilde bulundu. Şu ana kadar 120 kişinin ifadesi alındı, gözaltına alınan 5 kişi delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Nuran Dutlu: İzmit-Kandıra yolunun Çayırköy mevkisinde, 22 Ocak’ta dövülerek öldürüldükten sonra elleri bileklerinden baltayla kesilmiş halde bir kadın cesedi bulundu. Kolundaki dövmeden kadının Nuran Dutlu (21) olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında dün tutuklanan Arif Çamur, Dutluyu hesabında bulunan 14 bin lirayı almak için arkadaşı Muhammet Yıldız’ın öldürdüğünü öne sürdü. Yıldız aranıyor.