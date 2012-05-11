'Hakimin takdirinde tahliyelerin önünde engel yok'

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Silivri Cezaevindeki incelemelerini bitrirdikten sonra bir açıklama yaptı. Yaklaşık 3 saat cezaevinde incelemelerde bulunan iki bakan gazetecilerin yargılama ve tutukluluk süreleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Ergin, denetimli serbestliğin hakimlere bırakılması kararına, ''Komisyon üyelerimiz üst limiti kaldrıp tamamen hakimin takdirine bırakmayı uygun görmüşler'' şeklinde cevap verdi

‘Karar verecek olan hakimlerdir’

Adalet Bakanı Ergin Yeni yargı paketi içindeki 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan denetimli serbestlik uygulaması için hakimlerin takdirine bırakılmasına ilişkin bir soruya, "Bu alt komisyonumuzun değerlendirdiği bir husus. Yapılan şey 3 yıldan 5 yıla adli kontrol limitini artırma teklifiydi. Öneri buydu ancak komisyon üyelerimiz üst limiti kaldrıp tamamen hakimin takdirine bırakmayı uygun görmüşler " dedi. Bakan Ergin, " Eğer Adalet Komisyonumuz da bu görüşe katılır; Genel Kurulumuz da onay verirse, bu düzenleme parlamentodan geçmiş olacaktır. Şu yararlanır bu yararlanmaz gibi bir değerlendirmeyi bizim yapma imkanımız yok. Çünkü netice itibariyle karar verecek olanlar hakimlerdir. Ellerindeki dosyalarda suç tipine sanığın özel durumuna bakarak değerlendirme yapacaklardır " dedi.Bu düzenlemenin tutuklu milletvekillerine serbestlik yolunu açacağı tartışmaları da hatırlatılan Ergin, " Ben o yorumu biraz maksadı aşan bir yorum olarak değerlendiriyorum. İstifade edemezler mi ? Hakim takdir ederse eder. Şu anda da hakimin takdirinde tahliyelerin önünde bir engel yok. Ama adli kontroldeki limit artırılır ya da kaldırılırsa, bu anlamda hakimin adli kontrol mekanizmasını uygulama alanı genişleyecektir. Şu anda hakimlerimiz 3 yılı geçmeyen fiiller için bu cezalara başvurabilmekteler " diye konuştu. Bakan Ergin, tasarıyı meclise gönderdiklerini belirterek " Tasarı Meclis'e gidinceye kadar bizimdir. Meclis'e gittikten sonra meclisindir. bundan sonraki süreci meclis belirleyecek " dedi. Bakan Ergin yeni yargı paketinde kişiye özel bir düzenleme olmadığını düşündüğünü de kaydetti.

‘112 Acil'in çalışma sistemini tatbikatla denedik’

Silivri Cezaevi'nde toplam dokuz cezaevi olduğunu hatırlatan Bakan Ergin," Cezaevlerindeki sağlık hizmetlerini yerinde inceledik. Her cezaevinin kendi içindeki imkanları yerinde gördük. Acil durumlarda ambulansların gelişi 112 Acil'in çalışma sistemini tatbikatla denedik. Onun dışında yakın tarihre hastane şekline dönüştürülen semt polikliniğini inceledik. Yaptığımız tespitler doğrultusunda bu hizmetlerin daha da geliştirilebilmesi ve daha da yüksek standartlı hizmet verilebilmesi için yapılacaklar noktasında değerlendirmeler yapıldı" dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise, " Genel anlamda incelemeler yaptık ama özellikle sağlık konusuna da odaklandık. Buralardaki hizmetleri Adalet Bakanlığımıza yaptığımız protokol çerçevesinde Sağlık Bakanlığı olarak biz sunuyoruz. Kaynakların daha etkili kullanılması açısından böyle bir yöntem belirledik. Silivri Cezaevi'nde 24 saat görev yapan bir 112 servisimiz var. Burada 8 kapalı birim bir de açık birim var. Bu servis ihtiyaç halinde bu birimlere ulaşabilecek bir noktada yerlemiş durumda ve bu kabiliyete de haiz bir birim. Arkadaşlarımızla görüştük 112 ekibinin durumu nasıl değerlendirdiğini gördük. Çağrı yaptık. Aşağı yukarı 4 dakika içinde bulunduğumuz yere gelebildiler " dedi. Silivri'ye mahsus olmak üzere bir hastane kurduklarını da kaydeden Bakan Akdağ , " Bu hastanede 12 uzman doktorumuz görev yapıyor. Bu uzman doktorlar bir tarafıyla Silivri'deki Devlet Hastanemizde de irtibatlı çalışıyorlar. Böylece işler biraz daha kolaylaşmış oluyor " dedi. Her insanın sağlık hakkının kutsal olduğunu kaydeden Bakan Akdağ, " Bu hizmetleri buralarda kalan mahkum ve hükümlü arkadaşlarımız için vermeye devam edeceğiz. Hem hastane görevlileri hem savcılar hem de diğer çalışanlarla biraraya gelip bu konuyu istişare etmiş olduk" diye konuştu.

‘Şikayetler her neyse sistemi değerlendirmiş olduk’

Sağlık Bakanı Akdağ, nasıl eksiklik gördükleri sorusuna da yanıt verdi. Akdağ, " 112' deki arkadaşlarımız bizlere şöyle birşey söylediler. Mahkum yada tutukluları taşırken onların araçlarına güvenlik görevlileri de biniyor. Biraz kalabalık oluyor. Nasıl çözebileceğimizi konuştuk " yanıtını verdik. Ergenekon ve Balyoz sanıklarının sık sık şikayetleri olduğuna yönelik bir soruya ise, Bakan Akdağ, " Bütün o şikayetler herneyse onlarla alakalı olarak sistemi değerlendirmiş olduk. Dışarıda nasıl hizmet veriyorsak buradaki vatandaşlarımıza da aynı hizmeti veriyoruz " şeklinde yanıt verdi.

Köşe yazarları silivri cezaevini gezecek

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Cuma günü bazı köşeyazarlarına Silivri Cezaevi'ni gezdireceklerinin hatırlatılması üzerine " Bir defasında gezdirebileceğimiz kadar arkadaş davet ettik. Bu devam edecek. Dışarıdan değerlendirmeler farklı yapılabiliyor. Bizim cezaevlerimiz burası gelip bizzat arkadaşlarımız yerinde görsünler ve değerlendirsinler. Gerçekten kendilerinin tespit ettiği birtakım eksiklikler var mı ? Cezaevlerimiz hangi şartlarda işliyor. Avrupa standartlarındaki ortalama nedir ? Bütün bunları paylaşıp olanı görelim. Bunlar bilinmediği ve görülmediği zaman üzerinde çok değişik yorumlar yapılabiliyor. Bu açıdan görülmesinde bizim açımızdan fayda var " dedi.

Bakan Ergin'den 28 Şubat soruşturması değerlendirmesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat soruşturmasıyla ilgili değerlendirmesi de sorulan Ergin, " Şu anda soruşturma savcılarımızın kontrolünde devam ediyor. Dosya durumundaki ihtiyaca göre savcılar bunun gereğini belirleyecektir. Biraz sabredersek sonucunu hep birlikte göreceğiz " şeklinde konuştu. Ardından iki bakan araçlarına binerek Silivri Cezaevi'nden ayrıldı.