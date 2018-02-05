Hâkimin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü 'tam kusurlu' bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, kamyonuyla çarptığı otomobilin sürücüsü hâkim Ali Cırık’ın ölümüne neden olan Azat Koçak’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye gönderilen raporda, kamyon sürücüsünün kazada asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi.

Manisa- İzmir Karayolu Bornova girişinde geçen 22 Nisan’da öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Manisa\'dan İzmir yönüne giden ve iddiaya göre, freni boşalan Azat Koçak yönetimindeki 45 YA 0319 plakalı kamyon, aynı yönde giden Ali Cırık yönetimindeki 01 AC 672 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi\'nde görevli hâkim Ali Cırık hayatını kaybetti. Hâkimin otomobilde bulunan ve yaralanan eşi Hürriyet Cırık (48) ile oğlu Tuna Cırık (10), AKS 110 ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralı anne- oğul, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan sonra gözaltına alınan kamyon sürücüsü Koçak tutuklandı, hakkında \'Taksirle adam öldürmek ve yaralamak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına, tutuklu sanık Azat Koçak, sanık avukatı Kamil Burak Bozdemir, Cırık Ailesi\'nin avukatı Kadir Soner Kılınç katıldı. Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda kamyon sürücüsü Azat Koçak’ın asli ve tam kusurlu olduğunun, otomobil sürücüsü Ali Cırık’ın ise kusurunun bulunmadığının belirtildiğini söyledi. Cırık Ailesi\'nin avukatı Kılınç, sanık Koçak’ın bir önceki duruşmada verdiği ifadede aracın fren arızasını bildiğini, bunu patronuna söylediğini anlattığını vurguladı. Patronunun talimatıyla yola devam etmesinden dolayı, bilinçli taksir unsurlarının oluştuğunu söyledi. Avukat Kılınç, sanığın \'Taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan değil, \'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan yargılanmasını talep etti. Sanık Koçak ise tahliye talebinde bulundu. Savcı ise sanığın tutukluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Azat Koçak’ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.



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