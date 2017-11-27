Hakimin öldüğü kazada, keşif talebi reddedildi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde geçen nisan ayında, kamyonuyla çarptığı otomobilin sürücüsü hakim Ali Cırık\'ın ölümüne, eşi ve oğlunun yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklanan Azat Kocak\'ın 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanık avukatının kaza yerinde keşif yapılması istemi kabul edilmedi.

Kaza, geçen 22 Nisan\'da Manisa-İzmir Karayolu’nda meydana geldi. Azat Koçak yönetimindeki kamyon, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8\'inci Hukuk Dairesi\'nde görevli hakim Ali Cırık yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobil, kamyon ile birlikte metrelerce sürüklenerek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Ali Cırık’ın hayatını kaybettiği, araçta bulunan eşi ve çocuğunun da yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavileri yapıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon Azat Koçak tutuklandı, hakkında dava açıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugünkü duruşmasına sanık Azat Koçak, avukatı Kamil Burak Bozdemir, kazada hayatını kaybeden hakim Ali Cırık\'ın eşi Hürriyet Cırık ve ailenin avukatı Kadir Soner Kılınç katıldı. \'Taksirle adam öldürmek ve yaralamak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Azat Koçak, kamyonunun fren ile ilgili sorunu olduğunu, bunu patronuna bildirdiğini, ancak \'İdare et\' diye cevap verildiğini iddia etti. Ayrıca sanık Koçak, kamyonla ilgili eksikliklerin kendisi ile ilgili olmadığını, sorumluluğun patronunda olduğunu öne sürdü. Sanık avukatı da kaza yerinde keşif talebinde bulundu.

\"EŞİM ŞİMDİ TOPRAĞIN ALTINDA ÇÜRÜYOR\"

Hakim Ali Cırık\'ın eşi Hürriyet Cırık, sanık Azat Koçak\'a, \"Benim eşim trafikte çok dikkatli birisiydi ve çok iyi bir insandı. Sizin yüzünüzden şimdi toprağın altında çürüyor. Bunu hiç unutmayın\" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının keşif talebini, olay anının görüntü kayıtlarında kazanın açıkça görüldüğünü ve yapılacak keşfin mevcut delillere bir katkısının olmayacağını belirterek reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek dava ertelendi.



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