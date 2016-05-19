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Hâkimden yaşını düşürmek isteyen Sibel Can'a: Annenden 5 yaş mı küçüksün?

Hakim, Sibel Can’ın ilkokul kayıtlarının istenmesi için davayı erteledi

19 Mayıs 2016 13:50

31 yıl önce ailesi tarafından yaşının büyütüldüğü gerekçesiyle mahkemeye başvuran Sibel Can'ın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davasında hâkim Can'a, "Annenden 5 yaş küçük müsün?  Yıllar önce bu nasıl düzeltme olmuş?" diye sordu

Hürriyet'in haberine göre; mahkemede tanık olarak dinlenen Sibel Can'ın dayısı Ünal Babacan, o dönem bir gazinoda sahneye çıkması için ailesinin yaşını büyütmek için dava açtığını belirterek “Davacının 1970’li olduğunu kesinlikle biliyorum. Yaşı küçük olduğu için yasal olarak sahneye çıkması yasaktı. Ailesi, doğum tarihini 1964 olarak düzeltmiştir” dedi.

Mahkeme hakimi de “Sibel Can’ın annesiyle arasında 5 yaş fark var. Yıllar önce bu nasıl düzeltme olmuş?” diye isyan etti. Hakim, Sibel Can’ın ilkokul kayıtlarının istenmesi için davayı erteledi.

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Sibel Canyaşı kaçyaşını büyütmeSibel Can davasıİstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi

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