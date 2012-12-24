Hakimden dayakçı polislere sıfır tolerans

Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sokak ortasında bir avukatı döven 6 polis 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme hakimi Ziyaeddin Mümtaz, pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle sanık polislerin cezasını paraya çevirmedi ve ertelemedi.

Gazeteci Kemal Göktaş'ın bloğunda yer alan habere göre olay göre şöyle yaşandı: “Avukat Malik Zengin, Kadıköy Belediye binası ile adliye arasındaki cadde üzerinde giderken bir polis ekip arabasının, arabasının aynasına çarpmasına rağmen durmayarak yoluna devam etmesi üzerine sellektör yaptı. Bu işareti aynadan görüp kızan polisler yolu keserek avukata küfür etti ve ellerini arkadan kelepçeledi. Duruma müdahale etmek isteyen avukatın sekreteri Damla Taş’a da iki polis vurdu.

Polisler avukatı ise elleri arkadan kelepçeli iken ekip arabasında döverek yaraladılar. Arabada avukatın sağ kolunu omuzundan çıkarttılar. “Kolum omuzumdan çıktı, kolumu yerine takın, bana bir doktor çağırın, beni hastaneye götürün” diye yalvarmasına rağmen “Önce kimlik tespiti için karakola götürdük” diyerek acı çeken avukatı dövmeye devam eden polisler, avukatı saatlerce dolaştırdıktan sonra hastaneye götürdüler.

Kaymakam korudu ama...

Olaydan sonra da avukat hakkında “Polise direndiği ve hakaret ettiği” gerekçesiyle tutanak tuttular. Avukatın suç duyurusuna rağmen Kadıköy Kaymakamlığı, polislerin yargılanmasına “görevlerini yapmışlardır” gerekçesiyle izin vermedi. Buna karşın savcılık, avukat Zengin hakkında “polise hakaret ve direnme” suçlarından dava açtı.

“Yine suç işleyebilirler”

Yaklaşık 3 yıl süren dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Avukat Zengin’in “kamu görevlisine hakaret ve direnme” suçlarından beraatine karar veren hakim Ziyaeddin Mümtaz, polisler Oktay Burcu, Cumhur Acarca, Muhammet Uğur Şen, İbrahim Akkurt, Nurdoğan Efe ve Akın Söğüt’e “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanarak kasten yaralama” suçundan 1.5 yıl hapis cezası verdi. Hakim Mümtaz, polislerin sabıkasız olmaları nedeniyle cezalarından 3 ay takdiri indirim yaparak 1 yıl 3 aya düşürdü.

Hakim, 2 yılın altında olduğu için erteleme, paraya çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında olan bu cezaları “yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyerek tekrar suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmaması ve yargılama aşamasında dosyaya yansıyan kişilik özellikleri değerlendirilerek” fiilen çektirilmesine karar verdi.

Hakim, polislere, avukat Zengin’e hakaret ettikleri ve sekreteri Damla Taş’ı yaraladıkları suçlamalarından ise beraat verdi.

Mağdur avukat cinayetten tutuklu

Polislerin darp ettiği avukat Malik Zengin, kısa süre önce gündeme cinayet zanlısı olarak gelmişti. Zeyrek Otomotiv’in sahibi Sami Zeyrek (52) ile oğlu Selami Zeyrek (24)’i 3 milyon liralık alacak nedeniyle kurşunladığı, Sami Zeyrek’in ölümüne, oğlunun ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen Malik Zengin, daha sonra kayıplara karışmıştı. Zengin’in bir süre önce yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.