Hakimden cezayı çok bulan sanığa: Beraat mi verseydik

İzmir'in Bornova ilçesinde uzun süre birlikte olduktan sonra ayrıldığı Fatoş Aygün adlı kadınla yaşayan 31 yaşındaki Ömer Anşın ile çorbacıya müşteri olarak gelen taksici 38 yaşındaki Mustafa Sunar’ı öldürmekten iki kez ömür boyu ve içerideki diğer iki müşteriyi de silahla tehditten 13 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 43 yaşındaki Özer Polat hakkındaki davada karar verildi. Özer Polat, toplamda 52 yıl hapis cezası, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Duruşma sonunda, cezayı fazla bulduğunu söyleyen Polat’a, Mahkeme Başkanı Hüseyin Akkuş, "Bir kişiyi öldürmüşsün, orada bulunan, hiç suçu olmayan birini daha öldürmüşsün, ne bekliyordun, beraat mi verseydik" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Tufan Hamarat'ın haberine göre, olay, Altındağ semti Kemalpaşa Caddesi’ndeki çorbacıda 25 Kasım 2012 tarihinde meydana geldi. İşsiz olan Ömer Anşın ile bir süre önce birlikte olmaya başladığı Fatoş Aygün’ün eski sevgilisi Özer Polat arasında husumet başladı. İddiaya göre, gece telefonda yaşanan küfürleşmeden sonra çorbacının adresini veren Anşın, Özer Polat’ın gelmesini bekledi. Saat 06.30 sıralarında yanındaki oğlu ile otomobille çorbacının önüne gelen Polat, tabancayla araçtan indi. Ömer Anşın, Özer Polat’ın elindeki silahı görünce lokantaya kaçtı. Aşırı alkollü olduğu belirtilen Ömer Polat da arkasından lokantaya girerek içeride çorba içen taksi şoförü Mustafa Sunar’ın arkasına saklanan Anşın’a ateş etti. Kurşun, Sunar’ın sağ yanağından çıkıp, arkasında saklanan Anşın’ın da boğazına saplandı. İki kişi yaralanarak yere düşerken, bir ara dışarı çıkan Özer Polat, daha sonra tekrar içeri girip, yerde yüzüstü yatan Ömer Anşın’a sırtından bir el daha ateş edip, geldiği otomobile binerek kaçtı. Yaralıların ikisi de öldü. Üç çocuk babası Özer Polat, gizlendiği ve tarım ilacı içerek intihar etmek istediği Manisa’daki annesine ait köy evinde yakalandı. Hastaneye kaldırılan Polat, tutuklandı.

'Beraat mi verseydik'

İki kez ömür boyu hapis ile 13 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Özer Polat, bugün son kez hakim karşısına çıktı. İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, sanık Özer Polat, ölenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Hakim Hüseyin Akkuş başkanlığındaki mahkeme heyeti, sanık Özer Polat’a, Ömer Anşın’ı kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezası verdi, ardından da bu ceza, tahrik indirimi uygulanarak 18 yıla düşürüldü. Taksi şoförü Mustafa Sunar’ı öldürmekten ise önce müebbet, daha sonra ’olası kast’ nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polat’a, olay anında lokantada bulunan iki kişiyi silahla tehdit suçundan toplam 6 yıl, 6136 sayılı Kanun’a muhalefetten 3 yıl hapis ve 2 bin lira para cezası verildi. Sanık Polat, toplamda 52 yıl hapis ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından cezayı çok bulduğunu dile getiren Polat’a, Mahkeme Başkanı Hüseyin Akkuş, "Bir kişiyi öldürmüşsün, orada bulunan, hiç suçu olmayan birini daha öldürmüşsün, ne bekliyordun, beraat mi verseydik" dedi.

Tazminat davası da sonuçlandı

Bireysel silahlanmanın ciddi bir sorun olduğunu belirten taksi şoförü Mustafa Sunar’ın yakınlarının avukatı Anıl Güler, kararı temyiz edeceklerini dile getirdi. Güler ayrıca, müvekkilleri adına sanık aleyhine açtıkları maddi ve manevi tazminat davasının da bugün sonuçlandığını söyledi. İzmir 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin, Özer Polat’ın, öldürdüğü Mustafa Sunar’ın annesine 35 bin, kızına 50 bin, iki kardeşine 7’şer bin lira maddi, kızı ve annesi için de toplam 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdiğini belirtti.