Hâkimden Caner Erkin ve Asena Atalay'a: Allah çocuğu ikinizden de korusun

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan olan çocuğunun velayetini almak için açtığı davada gerginlik yaşandı. Tarafların sık sık tartıştığı duruşmada hâkim, “Allah Çınar’ı iki taraftan da korusun, benim anladığım budur” dedi.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Caner Erkin katılmazken, Asena Atalay hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak Çınar’ın boş zamanlarında gittiği özel aile kulübünün bir çalışanı tanık olarak dinlendi. Tanık Kübra Güleryüz, Çınar’ın okula gitmediği her gün kulübe geldiğini, yanında bakıcısı Leyla hanımın olduğunu söyledi. Caner Erkin’in haftada 2-3 kere kulübe gelip Çınar ile oyunlar oynadığını söyleyen Güleryüz, Asena Atalay’ın ise kendisinin çalıştığı süre boyunca sadece 3 kere geldiğini söyledi.

"Evliliğin bitme nedeni ihanet"

Hürriyet’in haberine göre, Caner Erkin’in ablası Pınar Demirtaş da duruşmada tanık olarak dinlendi. Demirtaş, “Caner boşanırken, eski yaşantısına devam etmemesi koşulunda Çınar’ın velayetini Asena’ya vermişti. Evliliklerinin bitme nedeni ihanetti. Çınar, tatilde yanımıza geldiğinde benim çocuklarımla oynadığımı gördüğünde dahi şaşırıyordu” dedi.

Hâkim salonu terk etti

İfadeler sırasında taraf avukatlarının sık sık tartışmaya girmesine ve ortaya atılan iddialara sinirlenen duruşma hâkimi, “Allah Çınar’ı iki taraftan da korusun benim anladığım budur” dedi.

Çınar’ın bakıcısı Leyla İsmailova ise Caner Erkin’in tanıklık yapmasını istediğini ve iki taraf arasında kalmamak için bakıcılığı bıraktığını söyledi. Bunun üzerine Asena Atalay’ın avukatı, “Caner Erkin size boşandıktan sonra yüklü miktarda bir ödeme yaptı. Bunun nedeni nedir?” diye sordu. Erkin’in avukatları soruya itiraz etti. Sözlü atışmalar şiddetli bir şekilde devam edince hâkim salonu terk etti.

Bir sür sonra salona tekrar gelen hâkim aralarında Asena Atalay’ın annesinin de olduğu birkaç tanığı daha dinledi. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.