Hakimden acılı babaya: Adalet için buraya geldiniz, sabredip bekleyeceksiniz

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da 6 yıl önce üzerine kuma getirildiği için 4\'üncü kattaki evlerinin penceresinden atladığı iddia edilen Netice Barçın\'ın (28) ölümüyle ilgili \'eziyet\' suçundan eşi Kamil Barçın\'a (35) verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından az bulunarak bozuldu. Bozma kararı sonrası yeniden görülen yargılamada damadının kuma getirdiği kadın ile birlikte kızını öldürdüğünü ileri süren acılı baba Necati Kayık\'ı 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Aydın Başar, \"Necati amca acınızı anlıyorum. Adalet için buraya geldiniz sabredip, bekleyeceksiniz\" diye sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, 3 Haziran 2012 tarihinde merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Netice Barçın, iddialara göre oturdukları apartmanın 4\'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi. Kızının ölümünden damadı Kamil Barçın ve kuma olarak eve getirdiği Esengül N.\'yi sorumlu tutan baba Necati Kayık, savcılığa başvurdu. Yaşanan olayın ardından kuma Esengül N., memleketi Adana\'ya gitti. Şikâyet üzerine 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davada tutuksuz yargılanan Kamil Barçın hakkında \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, eziyet\' suçlarından 5 yıldan 18 yıla kadar, kuma Esengül N. hakkında ise \'basit kasten yaralama\' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Esengül N. ile olaydan bir yıl önce tanıştıklarını söyleyen Kamil Barçın, suçlamaları kabul etmedi. 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, 25 Aralık 2014 günü yapılan karar duruşmasında Kamil Barçın, \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' suçundan yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat ederken, \'eziyet\' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, Esengül N.\'nin \'basit kasten yaralama\' suçundan beraatini kararlaştırdı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Dosya Yargıtay 8\'inci Ceza Dairesi\'nde incelendi. Daire, Esengül N.\'ye verilen \'beraat\' hükmünü yerinde bulup onarken, koca Kamil Barçın\'a verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Yargıtay\'ın bozma kararında, Kamil Barçın\'ın olay günü bir saat aralıklarla iki kez eve gelip eşini kontrol ettiğine değinilerek \"Eve her geldiğinde Netice ile tartıştıkları ve evde darp ettiği, bu şekilde eşini bir yere gitmek veya bir yerde kalmak özgürlüğünden yoksun bırakmak suretiyle yüklenen suçu işlediği, \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' suçunu işlediği gözetilmeden yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatına karar verilmiş\" denildi ve sanığın yargılandığı suçtan üst sınırdan cezalandırılması gerektiği tespiti yapıldı.

\'BENİM ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜLER\'

Bozma kararı sonrası 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmada baba Necati Kayık, sanık Kamil Barçın ve avukatlar hazır bulundu. Kamil Barçın, bozma kararını kabul etmediğini söyledi. Kayık ailesinin Avukatı Ferhat Emer ise Kamil Barçın\'ın kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti. Kızının Kamil Barçın ve kuma getirdiği Esengül N. tarafından öldürülüp atıldığını öne süren Necati Kayık da, \"Benim çocuğumun saçları ıslaktı. Kadını eve getirdiği benim kızımı bana verseydi öldürmeye ne hakkı vardı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" diye gözyaşı döktü.

Bunun üzerine Hakim Aydın Başar, \"Necati amca başınız sağolsun, acınızı anlıyorum. Adalet için buraya geldiniz. Sakin olacaksınız, adalet için sabredip bekleyeceksiniz\" dedi.

Duruşma sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını yapmak için süre talep etmesi üzerine ertelendi.



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