Hâkim ve savcıya kalaşnikoflu saldırı

T24 - Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle hakim ve cumhuriyet savcısı tarafından keşif yapılırken kalaşnikof tüfekle yapılan silahlı saldırıda 3 kişi ağır yaralandı. Hakim ve savcı, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

CNNTürk'te yer alan habere göre; olay, bugün saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Aşağçiyanlı Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gençoğlu Ailesi fertlerinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle keşif talep ettikleri tarlaya gelen Kadirli Adliyesi’nde görevli hakim ve cumhuriyet savcısı, arazide inceleme yapmaya başladı.

Bu sırada bir grup, keşif yaptıran Gençoğlu Ailesi fertlerinin üzerine kalaşnikof uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda hakim ve cumhuriyet savcısı yara almadan kurtulurken, ilk belirlemelere göre Nuri Gençoğlu, İsmail Gençoğlu ve Yusuf Oluk ağır yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Aşağçiyanlı Köyü’nde jandarma geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.