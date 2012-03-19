T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hâkim ve savcıya kalaşnikoflu saldırı

Gençoğlu Ailesi fertlerinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle keşif talep ettikleri tarlaya gelen Kadirli Adliyesi’nde görevli hakim ve cumhuriyet savcısına saldırı gerçekleşti

19 Mart 2012 14:35

 

 
T24 - Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle hakim ve cumhuriyet savcısı tarafından keşif yapılırken kalaşnikof tüfekle yapılan silahlı saldırıda 3 kişi ağır yaralandı. Hakim ve savcı, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
 
CNNTürk'te yer alan habere göre; olay, bugün saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Aşağçiyanlı Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gençoğlu Ailesi fertlerinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle keşif talep ettikleri tarlaya gelen Kadirli Adliyesi’nde görevli hakim ve cumhuriyet savcısı, arazide inceleme yapmaya başladı.
 
Bu sırada bir grup, keşif yaptıran Gençoğlu Ailesi fertlerinin üzerine kalaşnikof uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda hakim ve cumhuriyet savcısı yara almadan kurtulurken, ilk belirlemelere göre Nuri Gençoğlu, İsmail Gençoğlu ve Yusuf Oluk ağır yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
 
Aşağçiyanlı Köyü’nde jandarma geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
 
 
 

ETİKETLER

Hakimsavcısaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24