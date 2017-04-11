Hâkim ve savcılara yönelik ilk 'FETÖ' iddianamesi kabul edildi

'FETÖ' bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan hâkim ve savcılara yönelik soruşturma sonucunda kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri casusluk", "Oda TV", "Futbolda şike", "17/25 Aralık", "Selâm Tevhid", "MİT tırları" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev yapan Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Sedat Sami Haşıloğlu, Metin Özçelik, Mustafa Başer ve Hikmet Usta'nın da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘FETÖ’ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten çıkarılan 25 şüpheli hâkim ve savcı hakkında hazırlanan ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame üzerindeki işlemler tamamlandı. İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyetinin, savcılığın, iddianamenin Yargıtay'da görülen "Selâm Tevhid'de kumpas" davasıyla birleştirilmesi talebini ise daha sonra karara bağlayacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde cumhuriyet savcısı İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 227 sayfalık iddianamede, kapatılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özel yetkili cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerde görev yapan, kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri casusluk", "Oda TV", "Futbolda şike", "17/25 Aralık", "Selâm Tevhid", "MİT tırları", "Yasa dışı dinleme", "Tahşiye", "Usûlsüz tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Sedat Sami Haşıloğlu, Metin Özçelik, Mustafa Başer ve Hikmet Usta'nın da aralarında olduğu 25 şüpheli yer alıyor.

Şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen "Selâm Tevhid'de kumpas" davasında yargılandıkları, bu nedenle dosyaların birleştirilmesi talep edildi.

‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında Türkiye genelinde hâkim ve savcılara yönelik hazırlanan ilk iddianamede örgütün genel yapısı, örgütün yargı yapılanması, şifreli haberleşme programı ByLock, "örgütsel motivasyon unsuru" olarak nitelendirilen 1 dolar, örgütün izleyeceği yol haritası, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ile şüphelilerin eylemleri ve savunmalarına yer verildi.

Şüphelilerden 13'ü firari

İddianamede, şüphelilerden 5'i Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen "Selâm Tevhid'de kumpas" davasında olmak üzere 12'sinin tutuklu olduğu, 13'ünün de firari olarak arandığı belirtildi.

Dönemin özel yetkili savcıları Ayhan Bedirhan ve İsmail Işık, kapatılan özel yetkili İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri Mehmet Erdoğan ve Mehmet Hamzaçebi, kapatılan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Metin Özçelik, "Futbolda şike" davasına bakan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci ile Mustafa Başer, Muzaffer İren, Osman Kaya, Ümit Zafer Çolak, Mehmet Ekinci, Kazım Kahyaoğlu ve Abdullah Öztürk tutuklu.

Hakkında yakalama kararı olan, "Ergenekon" davasına bakan kapatılan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyesi Sedat Sami Haşıloğlu, Durmuş Yiğit, Eşref Aksu, kapatılan özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hadi Çağdır, Mehmet Ali Uysal, Mustafa Boz, Nurullah Çınar, Cihan Kansız, İsmail Tandoğan, Hikmet Usta, Davut Bedir, kapatılan özel yetkili İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökmen Demircan ve Yakup Hakan Günay ise firari şüpheli olarak aranıyor.

'Dink davasının savcısından da ByLock çıktı'

İddianamede, Hrant Dink ana davasına bakan kapatılan özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma savcısı Hikmet Usta, "Futbolda şike", kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca'' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yargılandığı "Karagümrük çetesi" ve "Oda TV" davalarının görüldüğü kapatılan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Mehmet Ekinci, bir dönem "Ergenekon" soruşturmasını da yürüten Başsavcıvekili Cihan Kansız, 17-25 Aralık sürecinden sonra 22 Temmuz 2014'te Gülen örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan 62 şüphelinin usûlsüz tahliyesine karar veren ve reddihâkim taleplerini değerlendiren hâkimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik'in de aralarında olduğu 16 şüphelinin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.