Hâkim ve savcılara müjde!

Adalet Bakanlığı'nın, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ı şehitlere 'kelle' dediği için 3 kuruş tazminat ödemeye mahkum eden Kartal 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Başkanı Sevgi Övüç hakkında 207 davanın gerekçeli kararlarını 1 ila 6 ay arasında değişen sürelerle geciktirdiği iddiasıyla dava açmasının ardından gözlerin çevrildiği Yargıtay'dan ilginç bir karar çıktı.



Yargıtay, verdiği beraat kararında, "İş yükünün fazla olması, personel yetersizliği, yeni ceza ve usul yasaları ile UYAP uygulamalarına uyum sürecinde elde olmayan sebeplerle gecikmelerin olduğuna yönelik savunmaları itibara değer görülüp, görevi savsama kastıyla hareket etmedikleri kanısına varılarak beraatine dair hüküm kurulmuştur" denildi.



Soma ve Ümraniye savcıları



Soma Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çıtanak ve Ümraniye Cumhuriyet Savcısı Aziz Angay hakkında 'görevi savsama' suçunu işledikleri iddiasıyla dava açıldı.



Davayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, oybirliğiyle Çıtanak'ın ve Angay'ın beraatine karar verdi. Adalet Bakanlığı, Mersin Erdemli de görev yaptıkları dönemde Angay'ın ve Çıtanak'ın ellerinde bulunan soruşturma evraklarından 155 adedini 3 aydan 1 yıl 10 aya varan sürelerle işlemsiz bıraktıkları, 44 adet infaz evrakının 3 aydan 1 yıl 9 ay 15 güne varan sürelerle işlemsiz kalmasına, 38 adedinin Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kalemde yapılan denetime kadar hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturma yapılan zabıt katibi Ömer Akgül’ün kalemde bekletilmesine, 7 adedinin ise işlemsiz kalması nedeniyle zaman aşımına uğramasına neden olduğu, Angay’ın soruşturma evrakından 261 adedini, 3 aydan 2 yıl 1 aya varan süreyle işlemsiz bıraktığı iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.



İşte, Yargıtay'ın hakimve savcıları rahatlatan kararı



Davayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, verdiği emsal beraat kararında şu görüşleri dile getirdi:



“HSYK'nun 24 Ocak 2006 gün ve 7 sayılı ilke kararında Cumhuriyet Savcılarının yılda 800 dosyaya bakabileceğinin belirtilmesi, sanıkların ilçede görev yaptıkları sürenin yaklaşık üçte ikilik bölümünde toplam üç savcı olarak çalıştığı, kaldı ki, yargılamanın sanıklar dışındaki üçüncü savcı konumunda bu süreçte atamalar nedeniyle farklı savcıların görev yaptığının, dolayısıyla gecikmelerin bireysel eylemlerden kaynaklanmadığının anlaşılması karşısında, görev süreleri boyunca bakılan ve çıkarılan iş miktarları da gözetilerek, sanıkların Erdemli ilçesinin tatil beldesi olması nedeniyle iş yükünün fazla olduğu, personel yetersizliği, yeni ceza ve usul yasaları ile UYAP uygulamalarına uyum sürecinde elde olmayan sebeplerle gecikmelerin olduğuna yönelik savunmaları itibara değer görülüp, görevi savsama kastıyla hareket etmedikleri kanısına varılarak beraate dair hüküm kurulmuştur”