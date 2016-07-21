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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hâkim ve savcı lojmanlarında tuvalete atılan evraktan kanalizasyon tıkandı!

Operasyonlarda aralarında yüksek yargı mensuplarının da bulunduğu bazı hâkim ve savcıların kaçtığı anlaşıldı

21 Temmuz 2016 09:00

Ankara'da 'paralel yapı' soruşturması kapsamında yargı mensupları ile ilgili yakalama kararı çıkmasının ardından polis ekipleri hâkim ve savcı lojmanlarına gitti. Lojmanda kanalizasyonların tıkandığı tespit edildi. Tıkanan kanalizasyonlardan imha edilmek üzere yırtılıp tuvaletlere atılmış belgeler çıktı. 

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, operasyonlarda aralarında yüksek yargı mensuplarının da bulunduğu bazı hâkim ve savcıların kaçtığı anlaşıldı. Yargıtay üyesi Bilal Köseoğlu’nun da adresinde bulunamadığı açıklandı. 

 

Şike davası hâkimi de aranıyor

 

İstanbul’da yargı mensuplarına yönelik operasyonlarda evine gidilen Şike ve Oda TV davalarının hâkimi Mehmet Ekinci’ye ulaşılamadı. Ekinci’nin avukatı Çağrı Çetin, “Olgularla yakıştırmalar ayrılınca müvekkilim ifadesini verir” dedi.

 

 

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