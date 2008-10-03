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Hâkim Stone'u fırçaladı

Sharon Stone’un 8 yaşındaki oğlunun velayetini niye kaybettiği ortaya çıktı. Stone, çocuğuna ayakları kokuyor diye botoks yaptırmış

03 Ekim 2008 03:00

Temel İçgüdü’nün yıldızı Sharon Stone geçen hafta 8 yaşındaki oğlu Roan’ın velayetini eski eşi Phil Bronstein’a kaptırmıştı. Los Angeles Mahkemesi’nde görülen davada hakimin yıldızın oğluna ayağı kokmasın diye yaptırdığı botoks iğnesini gerekçe göstererek velayetini eski eşine verdiği ortaya çıktı.

Botulinium toksin yani bir tür zehir olan botoks, girdiği bölgedeki kasları felç ediyor.

Hakimden sert iğne

Mimik hareketleri ve terlemeyi durduran botoks iğnesini oğluna Beverly Hills’teki bir klinikte yaptıran Stone’u hakim, ‘Her anne çocuğuna zarar verecek şeylerden korumaya çalışır. Siz bilerek ve isteyerek çocuğunuzun bedenine zehir zerk ettirmişsiniz’ diye azarladı.

Roan’a botoks yapıldığını kanıtlayan belgeleri hakime sunan gazeteci baba Bronstein, ‘Oğlum artık güvenli ellerde’ dedi.

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