 HAKİM SKANDAL PAYLAŞIMI HATIRLATTI O DÜZELTTİ

\" \'Nimet\' değil, \'Ganimet\' dedim\"

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Referandum öncesi sosyal medyada yaptığı skandal paylaşım sonrası hakkında, \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçundan dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı Ömer A., hakim karşısına çıktı. Ömer A. paylaşımın toplumda herhangi bir infialde yol açmadığını savunarak beraatini istedi.

Sosyal medya hesabı Facebook\'ta referandum öncesi paylaştığı mesaj sonrası büyük tepkilere yol açan ve hakkında, \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı.



İBB DE MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU

İstanbul Barosu\'da duruşmada müşteki olarak yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de sanıktan şikayetçi olarak davaya katılma talebinde bulundu. Kimlik tespitinde evli ve 3 çocuğunun olduğunu söyleyen sanık, bu olay öncesi İBB Haller Müdürlüğü\'nde memur olarak çalıştığını, şuan da ise işsiz olduğunu bildirerek herhangi bir gelirinin olmadığını söyledi.



“NİMET\" DEĞİL “GANİMET\" DEMİŞTİM

Hakimin suça konu paylaşımı hatırlatırken, \"Bunların karıları ve kızları \'nimet\' olarak evetçilere helaldir\" demesi üzerine söz alan sanık, paylaşımın kendisine ait olduğunu ancak, \'nimet\' değil, \'ganimet\' ifadesini kullandığını belirterek düzeltilmesini istedi.



\"HAKARET VE KÜFÜR İÇERMİYOR\"

Savunmasına devam eden sanık, söz konusu paylaşımı kendi Facebook adresinden yaptığını ve arkadaş listesinde bulunan bir kişinin bu paylaşımı alıp kendi hesabında eleştirel olarak paylaşması sonucu sosyal medyada yayılmasına neden olduğunu anlattı. Paylaşımın kendi iradesi dışında yayıldığını ileri süren Ömer A., paylaşımın hakaret ve küfür içermediğini savunarak, \"İBB\'de memur olarak çalışmasaydım bunu gündeme getirmeyeceklerdi\" iddiasında bulundu. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Atilla Özen, sanığın çelişkili beyanda bulunduğunu dile getirdi. Avukat Özen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin de sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinde bulunduğunu hatırlattı.



BİPOLAR\'IM DEDİ… MAHKEME RAPOR İSTEDİ

Bipolar hastası olduğunu söyleyen sanık söz konusu paylaşımının hakaret ve küfür içermediğini, toplumda da infialde yol açmadığını savunarak beraatini istedi. Ara kararını veren mahkeme, sanığın ileri sürdüğü hastalığına ilişkin varsa raporu mahkemeye bildirmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ömer A. hakkında \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Ömer A., Facebook hesabından 11 Nisan 2017 tarihinde \"17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak \'Evet\'çilere helaldir\" cümlesini içeren paylaşım yapmıştı.

