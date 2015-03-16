Hâkim: Sayın Cumhurbaşkanı'nı Nazi Hitler'ine benzetmişler!

Halkın Türkiye Komünist Partisi’nin (HTKP) kampanyası kapsamında İzmir’de üzerinde “Çık bakalım çık bakalım Çankaya'ya çık bakalım” yazılı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu afişi asan üç kişiye “cumhurbaşkanına hakaret” davası açıldı. Dosyayı inceleyen hakimin kovuşturma izni yazısında “Şüphelilerin halkın gelip geçtiği Turan Köprüsü ayaklarına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Nazi Hitlerine* (Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'den bahsediyor – T24) benzetilmiş resmini içerir afişleri astıkları ve afişlerde yer alan ‘Çık bakalım çık bakalım Çankaya'ya çık bakalım’ şeklindeki ifadelerin Cumhurbaşkanına hakaret eylemi kapsamında değerlendirilebileceği kanaatine varılmıştır” denildi.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, mahkeme afişlere de kanıt olarak el konulmasına karar verdi.

Erkan Altuner, Zeki Çetin ve Aytaç Örtücü, Savcı Cevdet Aydemir’in hazırladığı iddianameyle, Türk Ceza Kanunu’nun 299/2. maddesi uyarınca “cumhurbaşkanına alenen hakaretten” 4,5 yıla varan hapis cezasıyla yargılanacak.

Üç sanığın, 28 Ağustos 2014’te İzmir Anadolu Caddesi’ndeki Turan Köprüsü ayaklarına afiş asarken yakalandığı iddia ediliyor. Haklarındaki tek delil ise polisin afiş asılırken olay yerinde tuttuğunu söylediği tutanak.

“Çık bakalım” da hakaret

TCK’nın 299. Maddesi uyarınca dava açılabilmesi için gereken Adalet Bakanlığı izni de alındı. Bakanlık adına dosyayı inceleyen Hakim Aytekin Sakarya’nın kovuşturma izni yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelilerin halkın gelip geçtiği Turan Köprüsü ayaklarına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Nazi Hitlerinebenzetilmiş resmini içerir afişleri astıkları ve afişlerde yer alan ‘Çık bakalım çık bakalım Çankaya'ya çık bakalım’ şeklindeki ifadelerin Cumhurbaşkanına hakaret eylemi kapsamında değerlendirilebileceği kanaatine varılmıştır.”

Davanın ilk duruşması 20 Nisan’da, İzmir 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Bakırköy: Normal siyasi afiş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yalçın Ezerçe, aynı gün İstanbul Esenler’de aynı afişi asan ve aynı suçlamayla haklarında tutanak tutulan beş kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti.

Savcı Ezerçe’nin 18 Eylül 2014 tarihli takipsizlik kararında şu değerlendirme yer aldı:

“Dosya içerisindeki iki adet afiş incelendiğinde, bu afişlerin normal siyasal faaliyetler sırasında kullanılabilecek afişler olduğu ve cumhurbaşkanına hakaret unsuru oluşturabilecek hiçbir beyan bulunmadığı anlaşıldı.”

Aynı afişleri Çorlu'da asan 3 HTKP üyesine ise 7'şer bin TL para cezası verilmişti.