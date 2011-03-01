Hakim lojmanlarındaki askerlein sırrı çözüldü

T24

Avukatına aşık oldu



Örgüte öldürtecekti



TUTUKLANDILAR



‘Cuma günü seni öldüreceğim’ dedi





Hakim aracına tatbikat kurşunu





İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı’nın yaşadığı Başakşehir’deki lojmanının yanındaki elektrik trafosuna geçtiğimiz ay yazılan gizemli yazılar endişe yaratmıştı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:Ergenekon ve Balyoz gibi önemli soruşturmaları yürüten özel yetkili savcıların başındaki Çolakadı’ya suikast yapılacağı endişesi polisi alarma geçirdi. Başsavcının evinin de bulunduğu hakim ve savcılara ait lojmanların çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Geçtiğimiz Cuma sabahı ellerinde silahlarla lojmanların girişinde duran iki kişinin yakalanması, “suikast yapacaklardı” korkusunu pekiştirdi.Devriye gezen polis ekibi savcıların çıkış saatinde iki kişiden şüphelendi. Şüphelilerden biri elindeki silahı atarak kaçtı. Diğer şüpheli ise kıskıvrak yakalandı. Polis, 7.65 milimetre çapındaki tabancanın namlusunda mermi bulunduğunu, horozunun da kalkık olduğunu gördü. Yakalanan E.T. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulandı. Er olarak askerlik yapan ve hava değişimi iznine çıktığı öğrenilen E.T.’nin ifadeleri doğrultusunda PKK mensubu 5 kişi daha gözaltına alındı. Ancak sorgulama sonunda olayın arkasından terör değil aşk çıktı.İddiaya göre, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı A. H.’nin avukat kızı Elif H. yaklaşık 1,5 yıl önce Osman Sümer’le tanıştı. Sümer’in adam yaralama ve gayrimenkul davalarını üstlenen Elif H., 7 ay boyunca davaları takip etti. Bu süreçte avukatından hoşlanmaya başlayan Sümer, aşkına karşılık bulamayınca genç kadını tehdit etmeye başladı. Elif H. davaları bıraktı ve Sümer’den uzaklaştı. Ancak Sümer sürekli telefonla aramaya ve ölümle tehdit etmeye başladı. “Arkamda örgüt var. Seni ve aileni temizleyeceğim” diyordu.Tehditler, Elif H.’nin 5 ay önce başka bir ilişkiye başlamasıyla arttı. Genç kadını izleyen Sümer, H.’yi takip edip tehditlerini sürdürdü. Genç kadını öldürmeyi kafasına koyan Sümer, örgüt üyesi arkadaşlarından yardım istedi. Beyoğlu ve Kağıthane’de geçen yıl 7 iş yerine molotofkokteyli atılması, 8 aracın yakılması, polise mukavemet suçlarına karıştığı belirlenen 5 arkadaşı da Sümer’e yardım etti. Plana Balıkesir’de er olarak askerlik yapan ve 1 aylık hava değişimi izni için İstanbul’da olan E.T. de dahil oldu. Emrah Toprak’la birlikte iki örgüt üyesi lojmanın çıkış kapısı önünde Elif’i öldürecekti. Ancak aşk timinin bu planı devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sonucu bozuldu.6 şüpheliden Osman Sümer ve asker Emrah Toprak “ateşli silah kanununa muhalefet”, Abit Sümer ise terör örgütü üyeliği davasından yakalama kararı olduğu için tutuklandı. Osman Sümer, “Elif H. benim avukatımdı. Aramızda hem para hem gönül ilişkisi vardı. Bir süre önce aramız bozuldu. Bu nedenle böyle bir olayla karşı karşıya kaldığımı düşünüyorum”diye ifade verdi. Toprak, ifadesinde,”Ben hırsızlık için oradaydım” dedi.Olayı doğrulayan Elif H. şöyle konuştu: “Osman’ı 1 buçuk yıldır tanıyorum. Davalarına bakıyordum. Kendisi ile birlikte olmayı kabul etmediğim için tehdit etmeye başladı. Ben yeni bir ilişkiye başlayınca da bu tehditler yoğunlaştı. Daha önce de tehditler alıyordum ama çok ciddi değildi. Sonra beni tekip etmeye ve sürekli öldüreceğini söylemeye başladı. ‘Hem aileni hem seni öldüreceğim. Arkamda koca bir örgüt var’ diyordu. Bana ‘Cuma günü seni öldürmeye geleceğim’ dedi. Korktum, savcılığa başvurmayı düşündüm ama babamı ve kariyerimi düşünerek vazgeçtim. Olayın bu boyuta geleceğini tahmin edemedim. Şimdi devlet bana bir koruma verdi. Hep yanımda.”Yaşanan olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılan Başakşehir’deki savcı ve hakim lojmanları yakınında dün ilginç bir olay daha yaşandı. Bakırköy Adliyesi’nde görevli bir hakimin kullandığı otomobilin arka sağ tarafına bir kurşun isabet etti. Yapılan ilk araştırmada kurşunun yakınlardaki askeri birlikten atılan bir eğitim kurşunu olabileceği öne sürüldü.