Barış Bloku üyeleri hâkim karşısında: Barışı savunmak suç değildir!

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki hak ihlallerini protesto etmek amacıyla 13 Eylül’de Galatasaray Lisesi önünde Barış Bloku tarafından düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları için haklarında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş” düzenledikleri iddiasıyla dava açılan Barış Bloku üyeleri bugün hâkim karşısına çıktı. Duruşmada yargılanan siyasetçiler, "Cizre’de suç işleyenler değil, barış isteyenler yargı karşısına çıkıyor. Ama bedeli ne olursa olsun barışı savunmaya devam edeceğiz. Barışı savunmak suç değildir" dedi.

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davada yargılananlardan Barış Bloku eski eş sözcüsü Nuray Sancar, HDK İstanbul Meclisi Eş Sözcüsü Şamil Altan, HDP eski milletvekililleri Ali Kenanoğlu ve Beyza Üstün, EHP Genel Başkanı Sibel Uzun, HDP’li siyasetçiler Cesim Soylu, Emrullah Bingül, DBP İstanbul İl Eş Başkanı Ali Rıza Bilgili ve avukatları katıldı.

“Polis hiçbir uyarıda bulunmadı”

Duruşmada ilk savunmayı Barış Bloku eski eş sözcüsü Nuray Sancar yaptı. Sancar, anayasal ve demokratik haklarını kullandıklarını ifade ederek, polisin hiçbir uyarıda bulunmadan barış talebi için bir araya gelenlerin basın açıklamalarına müdahalede bulunduğunu söyledi.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Sibel Uzun da savunmasında, demokratik anayasal haklarını kullanmak için meydanda toplandıklarını, Cizre’de yaşanan ölümlere dur demek için basın açıklaması yapmak istediklerini vurguladı.

Uzun, “Barış Bloku adına toplandık. Açıklamalarımız esnasında konuşmalar da yapıldı. Partimi temsilen ben de konuşma yaptım. Tam o esnada herhangi bir uyarı olmadan polis müdahalesi oldu” dedi.

“İnsanlar ölürken sessiz kalamazdık”

HDK İstanbul Meclisi Eş Sözcüsü Şamil Altan da “İnsanlar ölürken sessiz kalamazdık. Demokratik hakkımızı kullandık polis hiçbir uyarıda bulunmadan müdahale etti” diye konuştu.

HDP İstanbul eski milletvekili Beyza Üstün de, Cizre’ye yönelik saldırıları protesto etmenin demokratik bir hak olduğunu vurguladı ve “Arkadaşlarımız konuşma yaparken polis harekete geçti TOMA’nın önüne geçtik müdahale etmeyin dedik. Ancak polis bizi dinlemedi. Müdahaleyi hukuksuz buluyorum. O gün Cizre’deki ölümlerin ötesinde bugün çok daha fazla ölüme tanıklık ediyoruz” diye belirtti.

“Polis kendi suçlarını örtmek için bizi suçluyor”

DBP İstanbul İl Eş Başkanı Ali Rıza Bilgili ise mahkemeye, “Silahların susması için yapılan açıklamaya katıldım. Emniyet güçleri hiçbir demokratik hakkımızı kullanmamıza izin vermiyor. Polis kendi suçlarını örtmek için bizi suçluyor. Biz demokratik haklarımızı kullanmak için ordaydık. Esas biz şikâyetçiyiz. Demokratik haklarımızı kullanamıyoruz” dedi.

Duruşma 1 Kasım'a ertelendi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, alınmayan ifadelerin bir sonraki duruşmada alınmasına karar vererek duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

“Barışı savunmaya devam edeceğiz”

Barış Bloku üyeleri duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı.

“Barış talebimiz yargılanamaz” pankartının açıldığı açıklamada konuşan Nuray Sancar ve Beyza Üstün barışı savunmaya devam edeceklerini söylediler.