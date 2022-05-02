Hâkim, Instagram’dan gelen Forex mesajına yanıt verdi, 100 bin lira dolandırıldı

“Forex’ten para kazanmak ister misin?” mesajı alan hâkim, hesap numarası yolladı. Hâkimin şikayeti üzerine yakalanan 30 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iddiaya göre Forex dolandırıcıları, bu kez kendilerine kurban olarak İstanbul'da görev yapan bir hâkimi seçti. Instagram'dan sahte profiller oluşturan dolandırıcılar, hâkime "Forex'ten daha çok para kazanmak ister misin?" mesajı attı.

Hâkim, hesap numarasını gönderdi, Banka hesabına baktığında 100 bin lirasının yok olduğunu gören hâkim, soluğu savcılıkta aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde Mersin, Adana, Van ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 22 mağdurun 1 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.