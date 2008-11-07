Hâkim horlayınca, dava bozuldu!

Avustralya’da Yargıtay, duruşmalarda sık sık horlayarak uyuyan hâkim nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığından mahkûm olan iki sanığın davasının yeniden görülmesine karar verdi
Yargıtay, hâkimin duruşmalar sırasında uyuyakaldığını adli hata nedeniyle sanıkların yeniden yargılanmasına hükmetti.
Bu arada muayene edilen hâkimin ağır uyku apnesi sorunu bulunduğu belirlendi. Sanıklar, 17 gün süren davada hâkimin zaman zaman horlayarak 20 dakikayı aşan sürelerde uyuduğunu belirterek, Yargıtay’a itiraz dilekçesi vermişti.