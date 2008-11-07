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Yaşam

Hâkim horlayınca, dava bozuldu!

Avustralya’da Yargıtay, duruşmalarda sık sık horlayarak uyuyan hâkim nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığından mahkûm olan iki sanığın davasının yeniden g&oum

07 Kasım 2008 02:00

Avustralya’da Yargıtay, duruşmalarda sık sık horlayarak uyuyan hâkim nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığından mahkûm olan iki sanığın davasının yeniden görülmesine karar verdi

Yargıtay, hâkimin duruşmalar sırasında uyuyakaldığını adli hata nedeniyle sanıkların yeniden yargılanmasına hükmetti.

Bu arada muayene edilen hâkimin ağır uyku apnesi sorunu bulunduğu belirlendi. Sanıklar, 17 gün süren davada hâkimin zaman zaman horlayarak 20 dakikayı aşan sürelerde uyuduğunu belirterek, Yargıtay’a itiraz dilekçesi vermişti.


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