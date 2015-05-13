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Hâkim gülerek sordu: Sarıgül seçimde kazanır mı?

Sarıgül, geçen yıl Feshane’de yapılan Trabzon Günleri etkinliğinde tartıştığı Mustafa Suver’e yumruk salladığı iddiasıyla yargılanıyor

13 Mayıs 2015 14:04

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında açılan ‘yumruk sallama’ davasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada Sarıgül’ün avukatı Onur Cingil, müvekkilinin rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyledi.

DHA'dan Serpil Kırkeser'in haberine göre, müşteki sanık Mustafa Suver ise “Kendisi milletvekili adayıdır. Seçilirse dava sürümcemede kalacaktır” dedi. Hakim Ali Belen de avukata “Mustafa Sarıgül Kazanır mı sizce?” diye gülerek sordu.

Sarıgül, geçen yıl Feshane’de yapılan Trabzon Günleri etkinliğinde tartıştığı Mustafa Suver’e yumruk salladığı iddiasıyla yargılanıyor.

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