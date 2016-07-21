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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hâkim "Darbeye karşı gece yarısına kadar sokaktaydım, hazırlanamadım" dedi, duruşmayı erteledi

Hâkimin duruşmayı erteleme gerekçesi: Darbeye karşı gece yarısına kadar sokaktayım, hazırlanamadım

21 Temmuz 2016 19:38

Düzce'de bir Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi, ertelediği bir davanın gerekçesinde, gece yarılarına kadar sokakta olduğunu, bu yüzden de davaya hazırlanamadığını yazdı.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, 15 Temmuz girişimi, Düzce Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi tarafından duruşma tutanağına alındı. Davanın hakimi, duruşmadan karar çıkaramamasını 15 Temmuz darbe girişimine bağladı. Mahkeme başkanı, duruşmaya hazırlanamadığını, bu nedenle de davayı 10 Ekim 2016 tarihine erteledi. 

19 Temmuz tarihli duruşma tutanağında, "Günlerce bu durumun etkisinde kalınıp gece yarılarına kadar milletçe sokaklarda oluşumuz sebebi ile duruşmaya hazırlanamadığından dosyanın incelemeye alınmasına, araya adli tatil girmesi ve aralardaki günlerin dolu olması nedeni ile duruşmanın 25.10.2016 günü saat 16:00'ya bırakılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Duruşmanın tutanağındaki ilgili bölüm şöyle:

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