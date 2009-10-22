Hakim babadan ÖSS'ye dava

İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Erhan Atlı, bu yıl üniversite sınavına girecek kızı Banu’nun yeni katsayı uygulamasıyla mağdur olacağını savunarak kızı adına katsayı uygulamasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtı.



Hâkim Erhan Atlı, Danıştay’a sunulmak üzere İdare Mahkemesi Başkanlığı’na verdiği dava dilekçesinde, YÖK’ün 21 Temmuz 2009 tarihli kararıyla, kendi alanından bölüm seçen öğrenciler ile alan dışı tercih yapan öğrenciler arasında uygulanan katsayı farkının kaldırıldığını hatırlattı. Milliyet gazetesinin haberine göre, Bornova Anadolu Lisesi öğrencisi olan kızı Banu Atlı adına dilekçe veren Erhan Atlı, neden mağduriyet yaşayacaklarını şöyle anlattı:



“Hem kızım hem de oğlum ikisi de hukukçu olmak istiyor ve bu nedenle de Türkçe- Matematik alanında okuyorlar. Ancak YÖK, geçen temmuzda tüm alanlar arasında katsayı farkını kaldırdı. Bu farkın kaldırılması fen-matematik alanında okuyan öğrencilere hukuk, siyasal bilgiler fakültelerinin de kapılarını açıyor.



Çünkü iki aşamalı gerçekleşecek sınavda fen- matematik (sayısal) bölümünde okuyan öğrenciler fizik- kimya, biyoloji soruları da çözerek diğer alan öğrencilerinden fazla puan yapma şansını elde edecek. Bu puan farkının ikinci sınava yansıması da diğerlerine göre yüksek olacak. Böylece fen- matematik alanı mezunları için bu fakülteleri de kazanmak zor olmayacak.



‘Son etapta kurallar değişti’



Çocuklarım 2007- 2008 öğretim yılında belirledikleri hedefe uygun alan seçmişti. Maratona o günkü kurallarla başlamışlardı. Ama maratonun son etabında kurallar değişti. Kamu kurum ve kuruluşları yaptıkları işlemlerde, hukuk devleti, eşitlik, güvenilirlik ilkelerini zedelememelidir. Öğrenciler daha önce koyulan kurallara göre hazırlık yaparken, son anda yapılan kural değişikliği ile bir kısım öğrencilere avantaj sağlanması ‘hukuka uygunluk’ prensibi ile bağdaşmamaktadır. Yeni kurallar 2011’de yapılacak üniversite sınavında geçerli olmalı, o yıl sınava girecek adayları kapsamalıdır.”



Atlı, 2010 üniversite sınavında eskisi gibi kendi alanından tercih kullanan adaylar için 0.8, alan dışı tercihler için de 0.3’lük katsayı uygulamasının bu yıl da sürmesini istedi.