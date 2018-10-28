Hakemlerin ‘FETÖ' soruşturmasında karar çıktı

Eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, hakemler Süleyman Abay, Çağatay Şahan, Cüneyt Çakır’ın da aralarında bulunduğu 20 isim hakkında yürütülen 'FETÖ' soruşturması tamamlandı. Savcılık, isimler hakkında yaptığı çalışmalar doğrultusunda delil elde edemediğinden haklarında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatılmasına karar verdi.

Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu, TFF PFDK eski Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Trabzonspor- Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Torku Konyaspor maçını yöneten Süleyman Abay, Trabzonspor-Gaziantepspor maçını yöneten Çağatay Şahan ve bu maçlarda görev alan hakem heyetlerinden toplamda 20 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin “Darbeye teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" amacıyla kurulmuş olan “Fethullahçı Terör Örgütüne üye olmak”, “tehdit”, “şantaj” ve “toplumda infial yaratacak eylem ve hareketlerde bulunmak” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Vatan'dan Elif Altın'ın haberine göre, Savcılık, dosya kapsamında emniyete gerekli incelemeleri yaptırdı. Emniyetin çalışmaları kapsamında şüpheliler hakkında herhangi bir suç unsuru tespit edilemedi.

Bunun üzerine savcılık delil bulanamadığı için takipsizlik kararı verdi.