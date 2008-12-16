'Hakemlerden utanıyorum '



'90 Dakika' programında değerlendirmelerde bulunan Hıncal Uluç, hakem hatalarının haftaya damgasını vurduğunu ve yerli hakemlerden utandığını söyledi.







Hıncal Uluç, NTV'de yayınlanan '90 Dakika' programında futbolda haftanın öne çıkan olaylarını değerlendirdi.



Haftanın olayı olarak hakem hatalarını gösteren Uluç, yerli hakemlerden utandığını dile getirdi.Uluç ayrıca, hakemlerin adeta kendilerine göre puan cetveli yaptığını ifade etti.



3 büyük takımla Trabzonspor arasındaki puan farkının eritildiğini belirten Uluç, hakemin Galatasaray'lı Milan Baros yere atladığında hiçbir şey yapmadığını, ancak Gençlerbirliği'nden bir oyuncu yere atlayınca hemen sarı kart gösterdiğini dile getirdi. Benzer hataların 3 büyük takımın lehine de yapıldığının altını çizen Uluç, TFF Başkanı Mahmut Özgener'in bu duruma el koymadığı sürece sezon sonunu göremeyeceğini iddia etti.



Türk hakemlerinin iyi niyetine artık inanmadığını dile getiren Uluç, Merkez Hakem Komitesi'ne güvenilmediğini belirtti.



GALATASARAY

Skibbe'nin uzun bir aradan sonra çift santraforla sahaya çıkabilme cesaretini gösterdiğini söyleyen Uluç, sarı-kırmızıların Gençlerbirliği'nden çok da fazla gol pozisyonu yakalayamamasına rağmen maçı kazanmaya daha yakın taraf olduğunu ifade etti.



Kewell'ın yokluğuna da değinen Uluç, "Kewell'ın yokluğu tek başına bir şey ifade etmeyebilirdi, ama öbür tarafta da Arda'nın var ile yok arasında bir performans sergilemesiyle birlikte ilk kez kanat kullanamayan bir Galatasaray izledik" dedi.



Bu maçtaki sürprizin kendisi için Mehmet Güven olduğunu vurgulayan Uluç, "Geçen hafta çok iyi oynayan Mehmet Topal Gençlerbirliği karşısında dökülürken Mehmet Güven hiç beklemediğim kadar iyiydi. Hem oyun kurucu olarak ileriye verdiği derinlemesine paslarla çok iyiydi hem de orta sahada müthiş bir kesiciydi. Mehmet Güven, bu hafta Galatasaray'ın en iyisiydi. Bu durum, Galatasaray'ın elindeki kadronun bu düzey bir ligde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Her hafta sürpriz 2 adam çıkıyor ve maçın Galatasaray lehine dönmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.



Uluç, Galatasaray takımının henüz oturmadığını ve biryesel başarılarla yoluna devam ettiğini vurguladı. Sarı-kırmızılılara rakip olacak takımlardan Trabzonspor'a şampiyonluğu yedirtmeyeceklerini düşündüğünü ifade eden Uluç, Beşiktaş'ta da Mustafa Denizli değişikliğinin tutmadığını belirtti.



Galatasaray'ın bu haliyle Beşiktaş'la mücadele edebileceğine dikkat çeken Uluç, devre arasında önemli transferlere imza atmasını beklediği Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones'in "Transfer istemiyorum" şeklindeki açıklamasının ardından oluşan tabloda sarı-kırmızılıların şampiyon olacağını düşündüğünü ifade etti.



BEŞİKTAŞ

Beşiktaş karşısında varlık gösteremeyen Ankaragücü'nün eski günlerinden çok uzak olduğunu dile getiren Uluç, siyah-beyazlılarda konuşulacak ismin Mustafa Denizli olduğunun altını çizdi.



Denizli'nin Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü diğer takımların sergilediği kötü performansa bakarak kabul ettiğini söyleyen Uluç, hafta sonu oynanacak derbi maçta Galatasaray'ın daha avantajlı olduğunu söyledi.



Tecrübeli teknik direktörün Nobre tercihinin bir saplantı olduğunu dile getiren Uluç, Delgado'nun hiçbir şey yapmamasına rağmen sahada olduğunu, Uğur İnceman'ın ise kenarda oturduğunu ifade etti.



Denizli'nin Bobo gibi bir oyuncuyu kenarda oturttuğunu ve Nobre ile bu oyuncuyu birlikte oynatmayı hiç düşünmediğini vurgulayan Uluç, tecrübeli teknik adamın bunu yapacak yüreğinin kalmadığını söyledi. Uluç ayrıca, Denizli'nin Galatasaray karşısına aynı anlayışla çıkması durumunda sahadan mağlubiyetle ayrılacağını da iddia etti.



Mustafa Denizli'nin genç oyuncu Batuhan'a şans vermeyi hiç düşünmediğini ifade eden Uluç, tecrübeli teknik direktörü artık tanıyamadığını dile getirdi. Onun hücum futbolunu Türkiye'ye getirdiğini, ama bu anlayışın da yine kendisiyle kaybolduğunu belirtti.



FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Roberto Carlos ve Gökhan Gönül'ün uzun bir aradan sonra çok önemli katkı yaptığını söyleyen Uluç, takımın sahadaki esas liderinin Alex ya da Volkan değil Roberto Carlos olduğunu söyledi.



Uluç, Gökhan Gönül ve Roberto Carlos'un aynı çizgide oynaması ve Emre'nin oynayacak istikrarı yakalamasının ise takımda çok şeyi değiştireceğini belirtti.



Semih'in sahalara dönmesiyle sarı-lacivertli ekipte forvet sorununun ortadan kalkmayacağını düşünüğünü dile getiren Uluç, Güiza'nın ileri uçta yeterli olmadığını ifade etti.

