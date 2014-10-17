'Hakemler hakkında söylediklerini anlatsam bu televizyon kapanır'

Hakem hatalarının sadece Türkiye'de olmadığının altını çizen NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, "Her ligde hakem hataları oluyor. Sadece bizim ülkemizde fazla konuşuluyor" dedi. Onay, "Ben, Alex Ferguson'un kariyeri boyunca hakemler hakkında söylediklerini canlı yayında anlatamam. Bu televizyon kapanır, RTÜK kapatır" diye konuştu.

Güntekin Onay, NTV Spor'da yayınlanan Spor Merkezi'nde yeşil sahalarda yaşanan hakem hatalarını değerlendirdi.

Birçok Avrupa ülkesinde bu tür sıkıntıların yaşandığını kaydeden Onay, "İtalya hakem hatalarıyla çalkalanıyor. Premier Lig'de bir süre hakem olayları yaşanıyor. Ben, Alex Ferguson'un kariyeri boyunca hakemler hakkında söylediklerini canlı yayında anlatamam. Bu televizyon kapanır, RTÜK kapatır. İnsanların sandığı gibi İngiltere de beyefendi bir ortamyok" dedi.