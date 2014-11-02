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Spor

Hakemin yüzüne top atmaya 50 yıl futboldan men cezası

İsviçre’de Bern Bölgesel Amatör Küme’de top koşturan Ricardo Ferreira’ya ilginç bir ceza verildi

02 Kasım 2014 15:25

İsviçre Amatör Küme’de, hakemin yüzüne top atıp su sıkan Ricardo Ferreira’ya futboldan 50 yıl men cezası geldi.

Portugal Futbol takımında top koşturan oyuncu yedek olduğu Worb maçının ardından hakeme saldırdı. Hakemin yüzüne top atan ve su sıkan oyuncuya 50 yıl ceza çıktı.

Ferreira’nın daha önce de hakem ve rakip oyunculara hakaretten 45 maç ceza aldığı bildirildi.

Karardan ötürü şok olan Ferreira, “En fazla 1-2 yıl ceza bekliyordum. Ama 50 yıl... Futbol benim hayatım” dedi.

Ferreira’nın cezası 78 yaşında olacağı 5 Haziran 2064’te sona erecek.

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