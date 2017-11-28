Hakemin burnunu ısıran futbolcuya 4 yıl 6 ay hapis cezası

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
TRABZON\'da, 2\'inci Amatör Küme\'de oynanan futbol müsabakası sırasında hakemin burnunu ısıran futbolcu Ömer Kuşçu\'ya, yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Trabzon 2’nci Amatör Küme Play Off Grubu karşılaşmasında Mulakaspor ile Gölçayırspor arasında 6 Nisan 2017 tarihinde oynanan maçta kırmızı kart gören ve ardından karara tepki göstererek karşılaşmanın hakemi Furkan Aksuoğlu’nun burnunu ısıran Mulakasporlu futbolcu Ömer Kuşçu\'nun yargılandığı davada karar çıktı. Trabzon 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, futbolcuya 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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