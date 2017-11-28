T24 LogoT24 Logo
Spor

Hakemin burnunu ısıran futbolcuya 4 yıl 6 ay hapis cezası

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, 2'inci Amatör Küme'de oynanan futbol müsabakası sırasında hakemin burnunu ısıran futbolcu Ömer Kuşçu'ya, yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi

28 Kasım 2017 19:27

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

TRABZON\'da, 2\'inci Amatör Küme\'de oynanan futbol müsabakası sırasında hakemin burnunu ısıran futbolcu Ömer Kuşçu\'ya, yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Trabzon 2’nci Amatör Küme Play Off Grubu karşılaşmasında Mulakaspor ile Gölçayırspor arasında 6 Nisan 2017 tarihinde oynanan maçta kırmızı kart gören ve ardından karara tepki göstererek karşılaşmanın hakemi Furkan Aksuoğlu’nun burnunu ısıran Mulakasporlu futbolcu Ömer Kuşçu\'nun yargılandığı davada karar çıktı. Trabzon 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, futbolcuya 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA TRABZONAmatör KümeKuşçuTrabzonAmatör Küme Play Off GrubuMulakasporGölçayırsporNisanFurkan AksuoğlununMulakasporluAsliye Ceza Mahkemesifutbolcuya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24