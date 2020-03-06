Hakemi itti, 6 ay ceza aldı!

Fransa Ligue 1'de 1 Şubat'ta Nimes ile Monaco arasında oynanan 22. hafta karşılaşmasında maçın hakemini iten Monaco'nun Portekizli oyuncusu Gelson Martins, 6 ay futboldan men cezası aldı.

Monaco, Portekizli oyuncunun aldığı cezanın açıklanmasının ardından kararın ağır olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.

Monaco: Çok ağır bir yaptırım

Fransız kulübü yaptığı açıklamada, "Oyuncunun davranışını tasvip etmemekle birlikte kariyerinde 200´den fazla maça çıkmış ve hiçbir maçta disiplin konusunda bir sıkıntı yaşamamış bir oyuncu için verilen bu karar, çok ağır bir yaptırım" ifadelerini kullandı.



Gelson Martins’in cezası, 6 Şubat tarihinden itibaren başlamış sayılacak.