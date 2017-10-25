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Spor

Hakeme dişlik fırlattığı gerekçesiyle 50 bin Dolar ceza alan Curry: Biraz şaşırdım

"Biraz sert bir darbe oldu ama sahada kendimi nasıl kontrol etmem gerektiğini hatırladım"

25 Ekim 2017 17:41

NBA’de geçen cumartesi takımının Memphis Grizzlies’la oynadığı maçta hakeme dişliğini fırlatan ve 50 bin Dolar para cezası alan Stephen Curry, cezaya ‘biraz şaşırdığını’ söyledi.

Sporx’te yer alan habere göre takımının Grizzlies’la oynadığı maçta hakeme dişliğini fırlattığı gerekçesiyle 50 bin Dolar para cezasına çarptırılan Curry, “Çok pahalı bir ağızlık fırlatışı olmuş. Günün sonunda olay para değil, benim sakinliğimi kaybederek öyle aptalca şeyler yapmamam gerekliliğini anlamam oldu. Biraz sert bir darbe oldu ama sahada kendimi nasıl kontrol etmem gerektiğini de hatırlattı” diye konuştu.

Curry, ceza aldığı pozisyonda içeri girmiş ve çalınmayan faul düdüğü sonrası sinirlenip hakeme ağızlığını fırlatmıştı ve direkt olarak atılmıştı. Kevin Durant de hakemlerle tartışmaya çalıştığı için atılmış, fakat Durant’a sonradan herhangi bir ceza verilmemişti.

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