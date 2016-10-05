Hakeme cinsiyetçi yorum yapan Çek futbolcular, kadın takımı antrenmanına çıkacak

Çek Cumhuriyeti'nde, Sparta Prag takımının iki oyuncusu, pazar günü oynanan maçın kadın yardımcı hakemi hakkında yaptıkları cinsiyetçi yorumların ardından futbolcuların kadın takımıyla antrenmana çıkmasına karar verildi.

24 yaşındaki kaleci Tomas Koubek, yardımcı hakem Lucie Ratajova’nın rakip takımın ofsaytını görmemesinin ardından “Kadınların yeri mutfaktır, kadınlar erkek futboluna karışmamalı” demişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Vacha da kadın yardımcı hakemin fotoğrafını “Ocak başına…” yorumuyla birlikte Twitter’da paylaşmıştı.

Sparta Prag Başkanı Adam Kotalik, futbolcuların bu yorumlarının “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Kotalik “Futbolcular, kadınların sadece mutfakta işe yaramadığını kendi gözleriyle görecekler” diyerek, futbolculara Sparta Prag kadın takımıyla antrenmana çıkma emri verdi.

Pazar günü oynanan maçta Brno takımı, çalınmayan ofsayttan sonra gol atmış, maç 3-3 berabere bitmişti.

Koubek daha sonra Facebook’ta eşi ve kız çocuğunun fotoğrafını paylaşarak “tüm kadınlardan özür dilediğini” yazdı. Vacha ise “Yorumum maçın sonucunu belirleyen hata ile ilgiliydi, tüm kadınlara yapılmış bir yorum değil” diyerek kendisini savundu.

Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi de Perşembe günü yapacağı toplantıda Koubek’in yorumlarını değerlendirecek.

Sparta Prag kadın takımı kaptanı Iva Mocova ise “Çocukların bizimle birlikte antrenman yapmasını dört gözle bekliyoruz” dedi.