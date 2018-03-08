T24 LogoT24 Logo
Spor

Hakeme adını söyledi ve dünyanın en komik kırmızı kartını gördü

Gerçek anlaşılınca, eski Arsenallı futbolcunun kartı geri alındı

08 Mart 2018 13:52

Eski Arsenalli Sanchez Watt, kendisine adını soran hakeme verdiği 'Watt' yanıtının 'What? (Ne?)' olarak anlaşılması üzerine hakeme itirazdan ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Diğer futbolcular hakeme durumu anlatınca kırmızı kart iptal oldu.

Premier Lig takımlarından Arsenal'in eski futbolcusu Sanchez Watt, futbol tarihine geçecek türden, tuhaf bir şekilde kırmızı kart gördü.

Artık İngiliz futbol liglerinin en alt seviyesinde yer alan Ulusal Güney Ligi'nde Hemel Hempstead forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, East Thurrock karşılaşmasında bir pozisyon sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.

Kartı gösterdikten sonra maçın hakemi Dean Hulme'nin kendisine adını sorması üzerine 'Watt' yanıtını veren İngiliz futbolcu, yanlış anlaşılma kurbanı oldu.

Oyuncunun cevabını 'What? (Ne?)' olarak algılayan hakem, ısrarlı sorularına rağmen üst üste aynı yanıtı alınca kendisiyle dalga geçildiğini düşündü.

Hakem, Watt'ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Devreye giren Hemel Hepstead kaptanı Jordan Parkes, yanlış anlaşılmayı düzeltti.

Bunun üzerine kırmızı kart iptal edildi.

"Hâlâ 11 futbolcumuz var"

Bu komik sahneler Hemel'in Twitter sayfasından şöyle takip edildi:

''Kırmızı kart: Sanchez Watt oyundan atıldı, anlaşılan hakeme itirazdan.''

''Aniden kart geri alındı.''

''Yanlışlık olmasın, Hemel'in hala sahada 11 futbolcusu var.''

Üç kez Arsenal forması giydi

2009-13 arasında Arsenal formasıyla 3 kez sahaya çıkan, hatta Lig Kupası maçında bir gol atan Watt, bu yıl Billericay Town takımından Hemel Hempstead'e transfer oldu.

ETİKETLER

Sanchez Wattkırmızı kartkomikşaşkınlıkilginçfutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24