Hakeme adını söyledi ve dünyanın en komik kırmızı kartını gördü

Eski Arsenalli Sanchez Watt, kendisine adını soran hakeme verdiği 'Watt' yanıtının 'What? (Ne?)' olarak anlaşılması üzerine hakeme itirazdan ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Diğer futbolcular hakeme durumu anlatınca kırmızı kart iptal oldu.

Premier Lig takımlarından Arsenal'in eski futbolcusu Sanchez Watt, futbol tarihine geçecek türden, tuhaf bir şekilde kırmızı kart gördü.

Artık İngiliz futbol liglerinin en alt seviyesinde yer alan Ulusal Güney Ligi'nde Hemel Hempstead forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, East Thurrock karşılaşmasında bir pozisyon sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.

Kartı gösterdikten sonra maçın hakemi Dean Hulme'nin kendisine adını sorması üzerine 'Watt' yanıtını veren İngiliz futbolcu, yanlış anlaşılma kurbanı oldu.

Oyuncunun cevabını 'What? (Ne?)' olarak algılayan hakem, ısrarlı sorularına rağmen üst üste aynı yanıtı alınca kendisiyle dalga geçildiğini düşündü.

Hakem, Watt'ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Devreye giren Hemel Hepstead kaptanı Jordan Parkes, yanlış anlaşılmayı düzeltti.

Bunun üzerine kırmızı kart iptal edildi.

"Hâlâ 11 futbolcumuz var"

Bu komik sahneler Hemel'in Twitter sayfasından şöyle takip edildi:

''Kırmızı kart: Sanchez Watt oyundan atıldı, anlaşılan hakeme itirazdan.''

''Aniden kart geri alındı.''

''Yanlışlık olmasın, Hemel'in hala sahada 11 futbolcusu var.''

Üç kez Arsenal forması giydi

2009-13 arasında Arsenal formasıyla 3 kez sahaya çıkan, hatta Lig Kupası maçında bir gol atan Watt, bu yıl Billericay Town takımından Hemel Hempstead'e transfer oldu.