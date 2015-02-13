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Hakemden Galatasaray Karabükspor maçında kendisine orta parmak işareti yapan oyuncuya 100 bin TL'lik dava

Lomano Lua Lua, tribünlerin kendisini tahrik ettiğini savundu

13 Şubat 2015 11:05

Geçen sene oynanan Galatasaray - Kardemir Karabükspor maçında yardımcı hakem Muhittin Gürses, kararını beğenmediği için kendisine ortak parmak işareti yaptığını iddia ettiği futbolcu Lomano Lua Lua’ya 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Süper Lig hakemlerinden olması sebebiyle ülke çapında tanındığını, aynı zamanda eşinin de Harran Üniversitesi’nde doktor unvanıyla öğretim görevlisi olarak çalıştığını dilekçesinde belirten Muhittin Gürses, Lua Lua’nın yaptığı gayri ahlaki hareketin spor programlarında ve sosyal medyada günlerce tartışıldığını belirtti.

Memleketi Şanlıurfa’da ailesine yönelik alay konusu olan hareket nedeniyle eşi işinden kızı da okuldan ağlayarak geldiğini dilekçesinde belirten Gürses, ahlak dışı hareketin aile huzurunu da bozduğunu belirtti.

Şu an Rizespor’da oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Lomana Lua Lua, dilekçesinde aleyhine verilen faul kararının hatalı olduğunu orta hakeme söylediğini anlattı. Tribünden kendisine hakaretler yağdığını belirten Lua Lua dilekçesinde, kendisini tahrik ederek hakaret eden taraftara orta parmak işareti yaptığını ileri sürdü.

Hareketinin yan hakem Gürses ile diğer iki hakemin görüş alanında gerçekleştiğini belirten Lua Lua, yan hakemin bunu bildirmediğini orta hakemin de kendisini cezalandırmadığını belirtti.

 

 

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