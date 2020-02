Hakem, siyahi güreşçinin saçlarını kestirdi!

ABD'de güreş müsabakasının hakemi, 16 yaşındaki siyahi sporcunun saçlarını 'kurallara uygun olmadığı' gerekçesiyle kestirdi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından tepki çeken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Liseler arası yapılan güreş müsabakası öncesi bir hakem, siyahi liseli güreşçiye "rastalı saçlarını kesmesini yoksa hükmen yenik sayılacağını" söyledi.

Kararını vermesi için sadece 90 saniye verilen 16 yaşındaki sporcu, saçlarının kesilmesine izin verdi. Antrenörü tarafından saçları kesilen Andrew Johnson maçı kazanmasına rağmen bir hayli üzgündü. Görüntülerin yayınlamasından sonra ABD'de büyük tepki toplayan olay nedeniyle soruşturma başlatılırken, lise yönetimi ve Johnson ailesi konu sonuçlanana kadar müsabakalara katılmayacaklarını duyurdu.

Tepkilerin odak noktasındaki hakem Alan Maloney ise ilk ifadesinde olayın ırkçılıkla bir ilgisinin olmadığını, sporcunun saçlarının ve başlığının kurallara uygun olmadığını söyledi.

Yerel basın, hakemin 2016 yılında siyahi bir hakeme de ırkçı söylemlerde bulunduğunu yazdı.

Epitome of a team player ⬇️



A referee wouldn't allow Andrew Johnson of Buena @brhschiefs to wrestle with a cover over his dreadlocks. It was either an impromptu haircut, or a forfeit. Johnson chose the haircut, then won by sudden victory in OT to help spark Buena to a win. pic.twitter.com/f6JidKNKoI