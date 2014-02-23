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Spor

Hakem maçı başlattı, futbolcular ilginç bir eyleme imza attı

Ödenmeye ücretler sebebiyle yönetimi protesto etmek isteyen futbolcular maçın başlama düdüğüyle ilginç bir eylem başlattı

23 Şubat 2014 11:20

PTT 1'inci Lig ekiplerinden Orduspor, kendi sahasında Tavşanlı Linyitspor'u ağırlarken, konuk takımın protestosu dikkat çekti.

Ordu'daki maçın başlama düdüğüyle birlikte Tavşanlı Linyitsporlu futbolcular, sahanın ortasında kol kola girerek yönetimi protesto etti. 25 saniye süren protestonun ardından oyuncular tekrar maça döndü. Bu protesto sırasında Ordusporlu futbolcular da top çevirerek rakiplerine bir anlamda destek verdi. Protestonun nedeninin ise ödenmeyen ücretler olduğu belirtildi. Alacakları nedeniyle böyle bir protesto yapan Tavşanlı Linyitspor mücadeleyi 3-0 kaybetti.

 

İspanya'da maça çıkmamışlardı

 

 

İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad maçına çıkan Racing Sandanterli futbolcular paralarını alamadıkları gerekçesiyle maçın başlama vuruşu öncesinde omuz omuza santra noktasında durmuş ve hareket etmemişlerdi. Bunun üzerine hakem Racing Santander kaptanına "Oynayacak mısınız?" diye sormuştu. Oyunculardan 'hayır' yanıtı gelince hakem maçı tatil etme kararı almıştı. Ev sahibi Racing Santanderli oyuncuları taraftarları da alkışlarla desteklemişti. İspanya Federasyonu Real Santander'i hükmen mağlup ilan etmişti.

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