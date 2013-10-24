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Politika

Süper Lig hakemi belediye başkanlığına aday!

Kuddüsü Müftüoğlu, Alanya'ya hizmet etmek amacıyla yerel seçimlerde AKP'den Alanya Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı

24 Ekim 2013 16:46

Üst klasman hakemi Kuddusi Müftüoğlu, AKP'den Alanya Belediyesi başkan aday adaylığını açıkladı.

AKP İlçe Teşkilatı'na giden hakem Müftüoğlu başvuru formunu AKP İlçe Başkanı Hüseyin Güney'e teslim etti. Ardından gazetecilerin karşısına çıkan Müftüoğlu, AKP’den Alanya Belediye başkan aday adayı başvurusunda bulunduğunu söyledi. Adaylık süresince hakemliği bıraktığını dile getiren Müftüoğlu, "Hakemliğe bir süre ara verdim. Geri dönüp dönmeyeceğim de adaylık süresinin ardından belli olacak. Hakemliğe geri dönüş olabilir" dedi.

Alanya Belediye başkanlığı için 2009 yılında da AKP'den aday adayı olan Müftüoğlu, Alanya'ya hizmet etmek amacıyla yerel seçimlerde AKP'den Alanya Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı. Türkiye'nin son on yıldır pek çok alanda güçlü bir değişim ve dönüşüm dalgası yakaladığını söyleyen Müftüoğlu, "AKP'nin iktidara geldiği dönemde Türkiye ekonomisi tarihindeki en büyük krizlerinden birini yaşıyordu. Benzer şekilde demokrasimizin üstünde bir vesayet perdesi bulunmaktaydı. AKP iktidarıyla bir taraftan ülke içinde demokratik standartlar yükselirken diğer taraftan Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girdi" dedi.

Aday adaylığı sürecinin parti içerisinde demokratik bir yarış şeklinde geçeceğini söyleyen Müftüoğlu, başka aday adaylarının da olabileceğini söyledi. Bu süreçte de kendilerine düşen görevin, hep birlikte, dayanışma içinde AKP'nin Alanya’da seçimleri kazanmasını sağlamak olduğunu kaydeden Müftüoğlu, "Aday gösterilmek genel merkezimizin ve sayın başbakanımızın takdirleridir. Şahsım adına aday gösterilsem de gösterilmesem de partim ve Alanya için çalışmayı taahhüt ediyorum" diye konuştu.

 

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