İngiltere Futbol Federasyonu (FA) maçlardaki tartışmalı kararların açıklığa kavuşması için hakem konuşmalarının yayımlanmasına açık kapı bıraktı. FA Başkanı Bullingham, "Başlangıç noktamız taraftarlardaki şüpheleri kaldırmak ve hakemlerin tartışmalı kararlarındaki sürecin gelişiminin aktarılması olacak" ifadelerini kullandı.

FA, maçlardaki tartışmalı kararların nedenlerinin halka anlatılması için hakem konuşmalarının yayınlanmasına açık kapı bıraktı. Halihazırdaki kurallar, hakemlerin konuşmalarının taraftarlara ve izleyicilere aktarılmasına izin vermiyor. Ancak son aylardaki tartışmalı kararların üzerine hakemler ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hedef haline geldi.

FA Başkanı Mark Bullingham da, maç sonrası konuşmaların taraftarların kafasındaki soru işaretlerini giderebileceğini ve bu yönde adım atabileceklerini açıkladı. Bullingham kararla ilgili olarak, "Başlangıç noktamız taraftarlardaki şüpheleri kaldırmak ve hakemlerin tartışmalı kararlarındaki sürecin gelişiminin aktarılması olacak. Bunları bizim kesinlikle gündemimizde. Daha sonra hakemlerin müdahaleleriyle ilgili karşı argümanlara bakabiliriz" diye konuştu.

"Özellikle VAR ile hakem arasındaki konuşmalara bakılması konusuna odaklandık"

İngiltere Premier Ligi'nde seslerin yayınlanması için hakem birliği Pofesyonel Maç Yetkilileri (PGMOL) ile mutabakata varılması gerekiyor. Futbol kurallarının yapıcısı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ise, geçtiğimiz günlerde ragbi ve krikette olduğu gibi hakemlerin gerçek zamanlı ses kayıtlarını yayınlayıp yayınlamama kararını erteledi. FIFA da canlı ses kayıtlarının yayımlanmasının faydaları olabileceği yönünde görüş bildirse de IFAB'la konuyla ilgili toplantı yapılması gerektiğine vurgu yaptı. IFAB'ın 5 Mart'taki toplantısına katılan Mark Bullingham konunun toplantıda gündeme geldiğini belirtti ve "Özellikle VAR ile hakem arasındaki konuşmalara bakılması konusuna odaklandık. Diğer sporlarda olduğu gibi yayınlanabilir. Bunlar ayrıca taraftarlar için ilginç de olabilir" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 yıl önce PGMOL, Premier Ligi'in en iyi hakemi Michael Oliver'ın Chelsea ile Manchester United arasında oynanan 2018 FA CUP finalinde, ilk yarıda Chelsea'ye verdiği penaltı sırasındaki konuşmaları yayınlamıştı. Oliver pozisyonda Phil Jones'u Eden Hazard'a yaptığı hareket nedeniyle cezalandırmış ve bu konuşmalar aylar sonra eğitim programının bir parçası olarak yayınlanmıştı.