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Spor

Hakem Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçtaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi

24 Ekim 2017 23:10

Süper Lig’in 9. Haftasında oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında Mete Kalkavan’a küfür etmesiyle gündeme gelen Caner Erkin, sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle, Galatasaray ve Fenerbahçe de derbi maçtaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de derbi maçta karşılaşan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi.

Galatasaray'dan yönetici Ural Aküzüm'ün sportmenliğe aykırı açıklamaları, idareci Hasan Tankaya'nın da hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un çeşitlik nedenlerle kurula sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in de Medipol Başakşehir maçındaki sportmenliğe aykırı hareket ve hakareti nedeniyle PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği duyuruldu.

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