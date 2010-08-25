-HAKEM FUTBOLCUYU SAHADA BIÇAKLADI RIO DE JANEIRO (A.A) - 25.08.2010 - Brezilya'da amatör kümede oynanan bir futbol maçında hakem bir futbolcuyu bıçaklayarak öldürdü. Polis yetkilileri, olayın Ceara eyaletindeki Barreira kentinde Boa-Fe ile Cajueiro takımları arasında oynanan maçta meydana geldiğini söyledi. Polise göre, maçın hakemi Francisco Chaves, bir pozisyonda, deplasmanda oynayan Boa-Fe takımı ceza sahasının yakınlarında Cajueiro lehinde faul kararı verdi. Boa-Fe takımından Francisco da Silva bu kararın ardından hakemi tekmeledi ve hakemle kavga etmeye başladı. Francisco da Silva'nın kardeşi Jose da Silva da kardeşine yardım etmek için kavgaya karıştı. Hakem Chaves, kavga sırasında Jose Da Silva'yı göğsünden bıçaklayarak öldürdü ve kaçtı. Kavgada bıçaklanarak yaralanan Francisco da Silva da hastaneye kaldırıldı. Polis yetkilileri, amatör bir maç olması nedeniyle karşılaşmada güvenlik görevlisi bulunmadığını ve hakemin kavganın ardından kayıplara karıştığını söyledi. Bir yetkili, ''Chaves'i aramaya başladık. Bugün yakalayabiliriz, ancak kendisi hala kaçak'' dedi.