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Spor

Hakem Barcelona'yı çıldırttı; Pique La Liga Başkanı'na bağırdı

Gerard Pique, Villarreal maçının ardından La Liga Başkanı Tebas'a "Sana diyorum, gördün mü?" diye çıkıştı

09 Ocak 2017 17:06

FC Barcelona’nın Villarreal ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası yıldız futbolcu Gerard Pique’nin tribünde oturan La Liga Başkanı Xavier Tebas’a yaptığı hareket haftaya damgası vurdu.

Villarreal karşılaşmasını yöneten Ignacio Iglesias Villanueva’nın Barcelona lehine iki penaltıyı es geçti. Lionel Messi’nin son dakikada attığı frikik golüyle 1 puanı kurtaran Barcelona’da deneyimli futbolcu Pique maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlere doğru verdiği tepkiyle dikkat çekti.

Tepkiyi gösterdiği kişi ise La Liga Başkanı Xavier Tebas’tı. Pique, Tebas’a bağırarak ’Gördün mü? Evet, sana diyorum gördün mü!’ ifadelerini kullandı.

 

"Rulet değil, futbol oynamak istiyoruz"

 

Maç sonrası mikrofonlara konuşan Pique, ‘Bruno iki kez elle oynadı. Hakemler her hafta bana konuşmak için daha fazla gerekçe veriyorlar. Zaferi hak eden taraftık. Biz rulet değil futbol oynamak istiyoruz’ dedi.

 

Hakem iki penaltıyı vermedi

 

-Maçın 73.dakikasında Bruno, Messi’nin şutunu eliyle engelledi. Hakem korner kararı verdi.

-Bruno bir başka pozisyonda Denis Suarez’in topunu elle kesti. Hakem bu pozisyonda ise Villarreal lehine faul verdi.

-Hafta için Kral Kupası’nda oynanan A.Bilbao karşılaşmasında da Barcelona’nın iki penaltısı verilmemişti.

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